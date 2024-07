¿A qué se debe la reducción de la pobreza en Colombia?

En el más reciente informe sobre pobreza del DANE, se mencionó que hubo más de un millón de personas que salieron de esta condición. Sin embargo, todavía se mantienen allí más del 30% de colombianos.

Lo que dicen los expertos sobre la pobreza en Colombia

Aunque el año pasado, según el DANE, 1.6 millones de personas salieron de la condición de pobreza, 16 millones continuaban en esta categoría.

En la calle algunas personas mencionan que intentan sobrevivir con lo necesario. Así como Mario Correa, vendedor de productos de aseo, quien afirma que "hay días que son diferentes, uno sale a trabajar y a veces no vende ni un trapero”.

Por su parte, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, mencionó que la reducción de la pobreza se explica por la generación de empleos, pues ese es el factor que más incide en que una familia esté o no en condición de pobreza monetaria.

“Esa reducción de pobreza asociada al empleo se debe a la buena noticia que tuvo el año pasado el empleo. Las malas noticias de este año se van a ver en el promedio que esperamos publique el DANE hacia mayo de 2025, donde no necesariamente vamos a ver una reducción significativa de la pobreza”, añadió Oviedo.

Las líneas técnicas que determinan si una persona es pobre es si tiene un ingreso menor a 435.375 pesos mensuales. Si ese ingreso es menor a 218.846 pesos mensuales, está en pobreza extrema.

“Una política pública debe estar pendiente de que las personas no caigan en la pobreza. Un riesgo muy probable para este año, porque el empleo está muy deteriorado", mencionó Oviedo.

Por otra parte, el DANE explicó que el panorama hubiese sido peor si no existieran los subsidios estatales, ya que la pobreza hubiera cerrado en 37.4% y no en 33%. Es decir, las ayudas han sacado a 1.6 millones de personas de la pobreza.

“Creo que el dato de un millón se debe leer en torno al contexto de que venimos de un periodo de pandemia hace cuatro años", afirmó Andrés García, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

Quibdó, Riohacha y Valledupar son las tres ciudades con mayores porcentajes de personas en condición de pobreza y también de pobreza extrema.

La situación de pobreza en Quibdó

Quibdó es la ciudad que mayor pobreza monetaria y extrema registró en el 2023. Allí avanzan en la implementación de estrategias para evitar que este fenómeno siga creciendo y afectando a las familias chocoanas.

“La comida es algo que se vende todos los días y nos ayuda mucho, todos dependemos de este trabajo, mis hijos, yo, todos dependemos de esto, no tenemos otro empleo”, dijo María Ramírez Palacios, vendedora en Chocó.

Si se habla de pobreza monetaria extrema, la situación es lamentable, más de 37.400 personas, es decir el 28% de los quibdoseños vivía con menos de $260.000 pesos mensuales, lo que significa que ni siquiera les alcanzaba para su alimentación básica.

“La informalidad aquí está en 70%, no se vincula a los trabajadores directamente con la seguridad social”, añadió José María Daza, especialista en finanzas públicas.

Eventos culturales, deportivos, turísticos, ofertas académicas y para el primer empleo son las estrategias que se están implementando desde la Alcaldía de Quibdó para reducir la pobreza extrema y monetaria.

“También estamos trabajando en incentivar el empleo, apoyando y articulándonos con el sector comercial y empresarial para incentivar lo que es el emprendimiento juvenil y la producción agrícola”, apuntó el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños Pino.

Reducir los índices de pobreza en Quibdó es un desafío que implica la inclusión de todos los sectores de la sociedad, para lograr un desarrollo sostenible en la región.

La situación de Valledupar



Valledupar es otra de las ciudades que registra un alto índice de pobreza monetaria. Noticias Caracol recorrió algunos de sus barrios para dimensionar las condiciones en las que están viviendo muchos de sus habitantes y cómo se trabaja para superar esta situación.

Por ejemplo, Miriam Cervantes, quien trabaja medio tiempo en servicios generales, asegura que lo que gana no le alcanza para el sostenimiento de su hogar, donde apenas hay dos personas y solo ella tiene un ingreso fijo.

“Para el recibo, para la luz, la comida y el gas. Eso es duro, porque nosotros a veces tenemos días que son complicados, a veces no nos alcanza ¿qué puede alcanzar 500.000 pesos?", cuestionó.

Miriam y su esposo hacen parte del 49.8% de los habitantes de Valledupar que, según el DANE, en el 2023 quedaron por debajo de la línea de pobreza a nivel nacional, que es de 435.375 pesos mensuales por persona.

"No tengo para comprar un vestido, no tengo para comprar un par de zapatos. Está difícil en Valledupar porque no hay ingresos. Lo que ganan mis hijos es para ellos, por que no pueden decir ‘le voy a regalar a mi mamá’ porque ni para ellos tienen", manifestó.

De las 23 ciudades medidas por el DANE, solo Valledupar, Popayán y Villavicencio aumentaron la incidencia de la pobreza monetaria en 2023 con relación al año 2022.

“Vemos con mucha precaución las cifras reveladas por el DANE, las cuales coinciden con las encuestas realizadas por nosotros a principio de año, donde el 50% de los vallenatos se considera pobre. Invitamos a la Administración municipal y departamental a generar rutas de empleo y de inversión para que nuevas empresas se asienten en Valledupar”, aseguró Miguel Villazón Blay, director de Valledupar Cómo Vamos.

A principios de julio de 2024, el DANE también reveló que Valledupar tuvo la variación anual del índice de precios al consumidor más alta de Colombia, lo que la convierte en la ciudad más costosa.