Corte abre investigación a David Racero, congresista del Pacto Histórico, por delito de concusión

Corte abre investigación a David Racero, congresista del Pacto Histórico, por delito de concusión

Según el alto tribunal, se investigan "las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 21, 2025 09:26 a. m.
David Racero
David Racero
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria al congresista del Pacto Histórico David Ricardo Racero Mayorca por el delito de concusión. "Se investigan las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del Representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)", señaló el alto tribunal, que agregó que también se indaga si algún funcionario del despacho del congresista fue asignado a tareas en un negocio particular.

El magistrado instructor, que viene practicando pruebas y declaraciones, fijará la fecha para escuchar a Racero en diligencia de indagatoria.

Cabe aclarar que, en el ámbito legal, la concusión se refiere al delito cometido por un funcionario quien, abusando de su cargo, exige o solicita indebidamente dinero, bienes o favores para sí mismo o para un tercero.

Noticia en desarrollo.

