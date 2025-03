Gustavo Bolívar explica los subsidios para el Catatumbo y por qué hubo confusión con Gustavo Petro

Luego de que se llevó a cabo el segundo consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro anunció un pacto social por el Catatumbo, el cual consiste en un decreto de sustitución, su relación con el estado de conmoción y la intervención a aquellos cultivos ilícitos de la zona. Esta última parte fue explicada por Gloria María Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, PNIS.

La funcionaria indicó: “Los cultivos de uso ilícito y la economía ilícita es la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales que están generando la crisis de orden público hoy en el Catatumbo y que amenazan nuestra soberanía nacional. El Catatumbo, Norte de Santander, tiene, según el último Reporte Simci de Naciones Unidas de 2024, 43.000 hectáreas (de cultivos ilícitos). Sabemos por reportes de la Policía que este año esos cultivos ya llegaron a 53.000 hectáreas. De esos cultivos el 52% están en Tibú; en segundo lugar está El Tarra, con 6.800 hectáreas, y en tercer lugar Sardinata con 4.300 hectáreas”.

Entre la intervención que se realizará en el Catatumbo, Miranda explicó que a los campesinos se les dará un pago por erradicación de 1.280.000 pesos, “que es el 90% de un salario mínimo legal vigente, durante 12 meses”.

¿Por qué hubo confusión sobre el subsidio entre Petro y Bolívar?

Por su parte, el director general de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, explicó en Noticias Caracol que la intervención en el Catatumbo costará 2 billones 760 mil pesos.

Además, añadió que, a diferencia de como el presidente Petro lo había sugerido, los subsidios no pueden extenderse por doce meses, sino por 90 días, pues “la conmoción solo dura hasta 90 días y, además, el 1 de julio entra en vigencia la reforma pensional”.

Respecto a este punto, “al entrar en vigencia la reforma pensional, ya no se necesitaría de conmoción interior ni de excepcionalidad para pagarle a esos adultos mayores porque la reforma ya se los pagaría. Lo que la Corte dice es que si uno decreta una conmoción interior es porque no existen herramientas regulares o no hay una legislación ordinaria que permita tomar acciones excepcionales o extraordinarias”.

Precisó que “yo solo podría pagar tres meses siempre y cuando se alargara la conmoción a los 180 días, porque esta que es vigente se acaba en abril”. Concluyó que realmente “solo se podría hacer un pago”. Respecto a la visión que tiene el jefe de Estado, Gustavo Petro, dijo: “No es lo que diga el presidente ni lo que diga yo, sino la Corte y las razones de la Corte son que, dentro del estado de excepción, uno no puede utilizar herramientas o leyes o decretos que ordinariamente uno puede utilizar”.

¿En qué consiste el subsidio para el Catatumbo?

Bolívar expuso que “nosotros le pagamos a 15.000 adultos mayores del Catatumbo todos los meses un pago, pero ese es el pago ordinario. Para poder ampliar eso a los 38.000 adultos mayores que hay en el Catatumbo, es decir, 22.000 más, ahí puedo hacer yo uso de la conmoción porque ellos no están dentro de nuestra focalización porque la ley no lo permite”.

Para no solo cubrir a los adultos mayores de Sisbén A, sino también ampliarlo al B y C, “yo podría de aquí a junio hacerlo porque eso no existe en la ley, no está vigente”, esto de acuerdo a la Ley 100.

