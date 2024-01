Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán se reunieron: ¿cuál fue el tema central del encuentro?

En horas de la noche de este miércoles, 10 de enero de 2024, terminó el primer encuentro oficial entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.



Uno de los temas que se tocaron durante la reunión fue la construcción de importantes obras de infraestructura como el metro y las ampliaciones de la autopista Norte y la avenida Boyacá.

Por otro lado, se trataron tópicos en materia de seguridad como la implementación de mayor tecnología y el aumento del pie de fuerza.

Carlos Fernando Galán le dijo al presidente de la República que él fue elegido para defender un mandato ciudadano: la construcción de la primera línea del metro, que está en un 26%. Asimismo, dejó en claro que no va a aceptar ninguna variación en la obra.

“Ustedes conocen la posición que tiene el presidente, conocen la posición que he tenido yo. Expresamos esas posiciones. Básicamente, mi posición y lo que he ratificado es que tengo un mandato ciudadano y un compromiso con quienes me acompañaron en el proceso electoral de garantizar que ese metro, la línea uno, llegue a buen puerto y vamos a seguir trabajando en eso, fue lo que le manifesté al presidente”, precisó el alcalde de Bogotá.

Este no será el último encuentro entre el Gobierno nacional y el Distrito: ambas partes aseguraron que se van a encontrar en las próximas semanas para hablar de cómo resolver el déficit o la desfinanciación que hay en el sistema masivo de transporte.

Manifestaron que revisarán una propuesta para verificar si es posible subsidiar parte del pasaje aumentando el impuesto predial.