Iván Cepeda tras acusación de Olmedo López sobre proceso con ELN: “Inferencias temerarias"

Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN, habló sobre las declaraciones de Olmedo López en las que manifestó que desde el Ejecutivo se ordenó direccionar contratos para financiar a esa guerrilla.

“Nuestra delegación no tiene nada que ver, ni los diálogos que hemos llevado a cabo en la mesa con el ELN, con manejos delincuenciales o turbios del señor Olmedo López. Eso se puede corroborar de una manera absolutamente clara, porque todo lo que se discute en la mesa se hace en frente de los garantes internacionales, países acompañantes, 10 países que acompañan el proceso, la ONU a través del secretario general, Conferencia Episcopal de la Iglesia católica y observadores del Ejército y Policía”, manifestó el senador Iván Cepeda.

Asimismo, Cepeda sostuvo que Olmedo López tendrá que responder por sus declaraciones, mismas a las que tildó de “conjunto de inferencias temerarias”.

“No existe ninguna posibilidad de que en la mesa haya manejos de relaciones, pactos, secretos o turbios. Eso está absolutamente fuera de cualquier posibilidad, así que nosotros no tenemos nada que ocultar en esta materia. Será el señor Olmedo López quien tenga que responder por sus afirmaciones que son, como lo vimos en el informe que ustedes presentaron en Caracol, un conjunto de inferencias temerarias”, aseveró el senador.

Cepeda informó que la delegación está dispuesta a entregar las actas de lo que se habla en la mesa ante la justicia.

“La acusación de Olmedo López es clara, no es de un frente o estructura del ELN haciendo un pacto con alguien. Él dice que la mesa de diálogos asumió un acuerdo, eso es lo que le dijo a la corte. Tendrá que demostrar que eso es así. De parte nuestra, allí están todas las actas de discusión. Allí se ve lo que se pactó, cuándo y qué días. Todo queda registrado, no hay peligro de cosas ocultas. Es posible que el señor Olmedo tenga que responder por haber hecho falsas declaraciones, falsos testimonios”, agregó.

¿Hay relación con Karen Manrique?

Iván Cepeda sostuvo que no hay “ninguna relación” con la senadora Karen Manrique, quien terminó salpicada en este escándalo.

“En la vida del congreso uno habla con muchos colegas, pero que haya yo tenido una conversación con esa congresista sobre temas de paz, ninguna”, puntualizó.

Cepeda asegura que puede “dar fe” de que la mesa de diálogos no tuvo contacto con Karen Manrique.

Sobre la libreta de Olmedo López, Cepeda fue enfático al decir que “cualquiera puede tener una libreta y escribir lo que quiera en ella, nosotros tenemos actas de la mesa, firmadas por delegaciones y comunidad internacional”.

Cepeda concluyó afirmando que las declaraciones de López no afectan el diálogo con el ELN: “De ninguna manera, porque es una afirmación de una persona que es absolutamente carente de cualquier sustento real. Si usted me pregunta que, si eso pone en jaque al proceso de conversaciones, mi respuesta es contundente: no pone en peligro”.

