Mensaje de Iván Name al presidente Petro: “No puede suplir al Congreso ni hacer reformas de facto”

Iván Name, presidente del Congreso, habló sobre el trámite de las reformas sociales a través del Legislativo. También mandó un mensaje al mandatario Gustavo Petro y dijo que él no puede realizar “reformas de facto”.



“La vida nacional no gira solo alrededor de las reformas del Gobierno. Nosotros tenemos casi un colapso en la costa Caribe por cuenta de las altas tasas de cobro de las tarifas de energía. Varios partidos me pidieron hacer el debate porque no quedaron satisfechos con las respuestas del presidente en Palacio en un encuentro de bancadas. Por eso, el martes, después de meses de solicitudes, decidí programar el debate sobre las tarifas y lo haremos. El miércoles estaremos de nuevo en el trámite de la reforma pensional”, manifestó Iván Name.

Asimismo, el presidente del Congreso se refirió a la reforma pensional, que tendrá una pausa en su debate.

“No se ha dilatado nada, se ha visto que no ha habido quorum para despejar los impedimentos. Se hace conveniente que haya un día en el que puedan aproximarse las diferencias, ojalá superarse para que el miércoles estemos dándole continuidad al debate de la reforma pensional”, recalcó Name.



En ese orden de ideas, Iván Name también se manifestó sobre algunos puntos de diferentes reformas que han sido tramitadas por el Ejecutivo vía decreto.

“Eso muestra mucha ineficiencia, porque debió haber hecho el Gobierno a tiempo lo que podía y no ahora. Una especie de reacción amenaza al Congreso porque suponen que no le van a aprobar las reformas... El Gobierno no puede suplir al Congreso ni hacer reformas de facto, porque estaría violentando la ley y a la Constitución”, concluyó.