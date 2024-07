Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara: le ganó a Katherine Miranda

Con 114 votos a favor, Jaime Raúl Salamanca fue elegido nuevo presidente de la Cámara de Representantes, tras la instalación del Congreso de la República este sábado 20 de julio de 2024. Katherine Miranda obtuvo 69 votos.

>>> Efraín Cepeda fue elegido como nuevo presidente del Senado

Mesa directiva de la Cámara



Rodrigo Tovar fue elegido como primer vicepresidente de la Cámara; Lina María Garrido, de Cambio Radical, será la segunda vicepresidenta y el secretario general será Jaime Lacouture.

Jaime Raúl Salamanca vs. Katherine Miranda

Jaime Raúl Salamanca y Katherine Miranda eran quienes estaban en la puja para reemplazar al saliente Andrés Calle, pese a ser del mismo partido, la Alianza Verde.

Publicidad

Y es que en la Cámara de Representantes hubo una disputa entre aliados del presidente Gustavo Petro y opositores para quedarse con ese puesto. Durante la semana que precedió la votación acusaciones iban y venían sobre las candidaturas de Jaime Raúl Salamanca y Katherine Miranda.

Por un lado, Jaime Raúl Salamanca era el representante más cercano al Gobierno, por lo que no recibió las mayorías de su partido, ya que hubo quienes prefirieron mantenerse en independencia. Además de los votos de su bancada, también contaba con el respaldo del Pacto Histórico y una parte de los liberales.

Publicidad

>>> Director de UNGRD critica candidatura de Salamanca a presidencia de la Cámara: “Impostor”

“Obvio que tengo cercanía. Yo no voy a negar que voté por Gustavo Petro. Hay cosas que no me gustan y hay cosas en las que coincidimos plenamente”, dijo el representante a la Cámara este sábado, aunque aseguró que respetaría la separación de poderes y la autonomía del Legislativo.

En la otra esquina estaba Katherine Miranda, quien encontraría entonces los votos en los partidos opositores al Gobierno. Sin embargo, en la Cámara de Representantes el Ejecutivo cuenta con algunas mayorías.

“La pelea ha sido dura, desigual e injusta, el país y mis colegas han sido testigos, estos días me he sentido como David contra Goliat. Sin embargo, creo en mis compañeros, y aunque yo solo tengo para ofrecerles garantías y respeto, y frente a otras propuestas las mías causen un sentimiento de ingenuidad, para mí es lo que hoy necesita el Congreso y todos lo sabemos”, mencionó la congresista en la mañana del 20 de julio.