El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó este 22 de noviembre que solicitó formalmente a la red social X la suspensión de la cuenta del expresidente Gustavo Petro, identificada en la plataforma como @petrogustavo. La entidad argumentó que una reciente publicación podría constituir una posible incitación a la violencia, motivo por el cual elevó la petición ante el equipo encargado de asuntos públicos, seguridad y cumplimiento de normas de la compañía.



“Solicitamos expresamente la suspensión de la cuenta @petrogustavo”: MinTIC

De acuerdo con el comunicado oficial, la solicitud se relaciona con un mensaje difundido el 21 de noviembre desde la cuenta del exmandatario, acompañado por un video de una intervención pública realizada días atrás en Cali. Según el MinTIC, el contenido generó preocupación por el alcance de los mensajes y por las interpretaciones que podrían derivarse de un llamado a la movilización ciudadana.

"La publicación que generó el reclamo formal, fue emitida el 21 de noviembre de 2026, difundida a las 10:27 a. m., hora de Colombia, desde la cuenta @petrogustavo. En ella se lee: 'Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya'. El mensaje acompaña un video de 1 minuto y 48 segundos, que fue editado y publicado por @AlejoToroAnt, en donde se escucha parte de la intervención de Gustavo Petro en Cali el 19 de noviembre", dice la carta.

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La cartera de las TIC señaló que el video compartido desde la cuenta de Petro incluía apartes de un discurso pronunciado el 19 de noviembre. En ese material audiovisual, el exjefe de Estado hizo referencia a la necesidad de acciones ciudadanas inmediatas en las calles, una posición que el ministerio considera incompatible con la estabilidad institucional y potencialmente contraria a las políticas de la plataforma frente a contenidos que puedan estimular escenarios de confrontación: “Lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”.



MINTIC SOLICITÓ A X SUSPENDER LA CUENTA @petrogustavo pic.twitter.com/fZl3vFsDcV — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) November 22, 2026

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En el documento enviado a la red social, el Gobierno también recordó una decisión reciente del Consejo de Estado relacionada con publicaciones hechas desde la misma cuenta. Según la entidad, ese alto tribunal ordenó el retiro de mensajes en los que se hacía referencia a un supuesto fraude electoral y a conductas atribuidas a funcionarios del sistema electoral colombiano. Además, el ministerio sostuvo que la magnitud de la audiencia que sigue la cuenta de Petro incrementa la relevancia del caso. Por esa razón, pidió a la plataforma evaluar la situación bajo sus normas internas sobre seguridad, contenido violento y posibles llamados a acciones colectivas que puedan derivar en alteraciones del orden público.

“Solicitamos expresamente la suspensión de la cuenta @petrogustavo”, pidió el Ministerio de las TIC en la carta. La comunicación agrega que las redes sociales desempeñan un papel determinante en la difusión y amplificación de mensajes masivos, por lo que instó a X a revisar con detenimiento la publicación cuestionada. "El estallido social en Colombia comenzó el 28 de abril de 2021, allí las redes sociales desempeñaron un papel relevante en la convocatoria, organización y amplificación de las movilizaciones ciudadanas, en un escenario en el que se registraron graves episodios de violencia, bloqueos prolongados, daños a bienes públicos y privados y pérdidas de vidas humanas", agregó MinTIC.

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