Luego de que esta semana se desató la polémica por la presunta falsificación de sus títulos académicos y su tarjeta profesional, la representante a la Cámara del Pacto Histórico Verónica Estrada se pronunció al respecto por primera vez. La congresista, una vez se conocieron las denuncias en su contra, optó por poner privadas sus redes sociales y guardar silencio. Este sábado, sin embargo, publicó en su cuenta de X un escueto mensaje en el que se refiere a lo ocurrido. "Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades", escribió Estrada, quien no agregó más detalles.

El abogado Trespalacios, por su parte, también se pronunció en su cuenta de X. "Asumimos la defensa de Verónica quien tiene las mismas garantías que tantos otros que han enfrentado procesos judiciales. A ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados", escribió el abogado.

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Este escándalo se produjo luego de una intervención de Estrada en un debate de control político el 17 de noviembre de 2026 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Durante la sesión, la representante intentó corregir al canciller Omar Bula sobre temas mineros y afirmó que "el magnesio no es una tierra rara, es un material ‘alcalinotérreo’” y criticó la "inrresponsabilidad (sic)" del ministro. El canciller, por su parte, le replicó de inmediato: "Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso y sí es una tierra crítica, y no se dice inrresponsabilidad, se dice irresponsabilidad...".



Las fallas en la terminología técnica y en la pronunciación de conceptos básicos sobre minerales generaron dudas respecto a su formación como ingeniera de minas, supuestamente obtenido en 2021. Fue entonces cuando se conoció un documento oficial de la Universidad Nacional, emitido en respuesta a una solicitud presentada a mediados de octubre de 2025, en el que se señala que luego de revisar sus bases de datos encontró que Luz Verónica Estrada Holguín, hoy representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, no es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia y nunca ha estado en esa universidad.



Édgar Cortés Reyes, secretario general de la Universidad Nacional, en diálogo con Noticias Caracol En vivo, informó que esa institución denunció ante la Fiscalía a la representante a la Cámara por la presunta falsedad de documento en cuanto conoció esa irregularidad, como señala el protocolo. "Ella (Verónica Estrada) no fue estudiante de la Universidad", afirmó Cortés Reyes.

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A eso se suma una denuncia que presentará el Colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, institución de Caramanta, Antioquia, donde Estrada dice haberse graduado de bachiller, pues esa institución aclaró que el diploma que ella presenta es falso y que, de hecho, solo estudió hasta octavo grado y desertó. "Me presenté a la Personería del municipio porque pienso demandar porque el diploma y el acta de grado tienen mi firma. Y no es como la del diploma de la Universidad Nacional, que la falsificaron, esa sí es mi firma. Pienso hacer un proceso porque tengo 24 años en esta institución y la legalidad es primordial en mi vida", señaló María Carolina Marín, secretaria auxiliar administrativa del colegio, en entrevista con Noticias Caracol En vivo.

En efecto, en el falso diploma aparecen la firma de María Carolina Marín y la de Petronio Hoyos García, rector del colegio. Pero ninguno de los dos firmó ese diploma, por lo que apuntan a la falsificación.

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Entretanto, la Procuraduría -que sanciona a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones públicas- ya dio inicio a una investigación en su contra y ordenó que se practiquen una serie de pruebas, por lo que ofició a la Universidad Nacional, la Dian y el Congreso de la República para que entreguen información sobre los estudios cursados en la institución, así como la hoja de vida y los soportes que Estrada haya presentado para aspirar a un cargo dentro de la Dirección y cuando llegó a ser representante a la Cámara.

La Corte Suprema de Justicia también anunció esta semana que revisará varias denuncias que hay en contra de la representante por estos hechos para determinar si abre o no una investigación formal. Hay que recordar que, como Verónica Estrada es congresista, corresponde a este tribunal llevar el proceso.

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Por lo pronto, la Comisión de Ética del Pacto Histórico sesionará el lunes 23 de noviembre para, según esa colectividad, analizar las denuncias en contra de Estrada. Ese partido, hoy de oposición, le pidió a la representante que renuncie a su curul. Sin embargo, este sábado Estrada no ha hecho mención al respecto.

"Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso", manifestó la colectividad en un comunicado esta semana, al tiempo que ratificó que "ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan nuestro proyecto político".

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