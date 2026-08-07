La reunión entre Abelardo de la Espriella y Javier Milei horas antes de la posesión presidencial

El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se reunió este viernes 7 de agosto en Cali con el mandatario de Argentina, Javier Milei, horas antes de su posesión presidencial. La Presidencia de Argentina compartió una imagen en la que se ve a Milei, junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el canciller argentino, Pablo Quirno, y a De la Espriella, quien está acompañado por su esposa, la futura primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

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Milei, quien llegó en horas de la tarde del jueves 6 de agosto para la ceremonia, recibió un doctorado honoris causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali (USC). La distinción reconoce tanto su trayectoria como su gestión al frente del gobierno argentino, pero también una intervención que ofreció ante la comunidad académica durante su visita a la universidad, según explicó a EFE el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo, tras la ceremonia celebrada en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali.

"El doctor Milei hizo una disertación muy interesante sobre la necesidad de diferenciar lo que es justo, lo correcto y los valores dentro de la política; de privilegiar el ejercicio público a través del bien común (...) Tenerlo hoy de primera mano, no como político sino como catedrático, es un orgullo y, más aún, que desde hoy sea egresado de la Universidad Santiago de Cali", señaló Pérez Galindo. Milei agradeció el reconocimiento y aseguró que la experiencia de su gobierno puede servir "como referencia para otros países de la región", además, expresó su confianza en el futuro del nuevo gobierno colombiano.



"Nosotros, al momento de asumir la responsabilidad al frente del Gobierno, enfrentábamos la peor crisis de la historia de Argentina. Teníamos un desequilibrio monetario peor al de antes de 1975. Hoy cambiamos la economía y ahora sabemos que el presidente Abelardo lo logrará", afirmó. La ceremonia reunió a directivos universitarios, docentes, estudiantes, empresarios e invitados especiales, antes de que el mandatario argentino continuara con la agenda oficial prevista en Cali con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.



A la investidura de De la Espriella, que se realiza por primera vez fuera de Bogotá, acudirán líderes como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; y de Paraguay, Santiago Peña, además de delegaciones de otros países y representantes de Estados Unidos. De la Espriella también se reunió con Kast horas antes de recibir la investidura. "Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia. Me reuní con el Presidente electo Abelardo de la Espriella y coincidimos en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región", escribió en X el mandatario chileno que también compartió fotos del encuentro.

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*Con información de EFE

