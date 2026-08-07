"Esto puede mejorar y va a mejorar”: Gómez Martínez, minhacienda entrante sobre economía colombiana

Minutos antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, el entrante ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, habló con Noticias Caracol sobre las expectativas que se tienen con la llegada del nuevo gobierno. “Lo más importante hoy es poder tener la capacidad de aprovechar el optimismo que se siente en el país”, manifestó.

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Renglón seguido, el nuevo funcionario señaló que justamente ese es el mensaje más importante para los colombianos: “Esto puede mejorar y va a mejorar”, apuntó. Una de las tareas claves en la cartera, según explicó, es recuperar la situación económica de Colombia, la cual calificó como “muy delicada”.

Describió algunas de las circunstancias económicas con las que llega el nuevo Gobierno: “Con un déficit fiscal de 7.8 del producto interno bruto, con un déficit comercial inmenso, de más 16.000 millones de dólares. Con una inflación que sigue subiendo y un nivel de endeudamiento que no tiene precedente en la historia”, anotó.



Finalmente, tras la breve charla con este medio, Gómez agregó que “hay mucho por hacer, pero con este viento positivo las cosas se van a poder hacer”. La posesión de Abelardo de la Espriella se realiza en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali.



Allí está acompañado de varios jefes de Estado, como Daniel Noboa, de Ecuador, y Javier Milei, de Argentina. Tras la posesión, De la Espriella visitará el batallón Pichincha, donde se dirigirá a las fuerzas militares, posteriormente realizará un consejo de seguridad.

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