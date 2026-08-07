Iván Cepeda llama a la "resistencia" al Gobierno de De la Espriella en un acto en Barranquilla

El senador Iván Cepeda lideró este viernes una concentración pacífica en la ciudad de Barranquilla, que calificó como una "expresión de desobediencia civil, resistencia y soberanía popular" en paralelo a la investidura en Cali del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Miles de simpatizantes del partido político Pacto Histórico, organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos se reunieron desde las primeras horas de la mañana en las inmediaciones del estadio Metropolitano para respaldar a Cepeda, quien en su discurso dijo que no reconoce la legitimidad del mandatario entrante, de quien fue rival en las elecciones del pasado 21 de junio.

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El excandidato presidencial, que considera a De la Espriella un presidente "ilegítimo", explicó los motivos de su ausencia en la ceremonia oficial de investidura, afirmando que la nacionalidad estadounidense del futuro presidente lo obliga a anteponer los intereses norteamericanos a los de Colombia. Cepeda también defendió el derecho de la oposición a manifestarse de manera pacífica y dentro del marco constitucional y anunció además las líneas de acción que seguirá la oposición en los próximos meses. "En el primer acto del gobierno de Abelardo de la Espriella que nosotros veamos que viola la vida y los derechos de la gente vamos a responder de manera pacífica, pero enérgica", dijo Cepeda ante la multitud al indicar que Barranquilla es la "sede de la oposición".

Esta ciudad, capital del departamento del Atlántico, fue escogida por De la Espriella como capital alterna de Colombia y su principal sede de trabajo, ya que no vivirá en Bogotá, cuyo palacio presidencial, la Casa de Nariño, convertirá en un museo. Cepeda llamó a la ciudadanía a mantener la movilización democrática para recuperar el poder dentro de cuatro años y en el corto plazo acceder a alcaldías y gobernaciones en las elecciones de octubre de 2027.



"Somos la principal fuerza política del país, tenemos la bancada más numerosa del Congreso de la República y somos la mitad del electorado, contado en las urnas el pasado 21 de junio. No abandonaremos a la gente ni a los territorios ni en sus luchas cotidianas ni en el cuidado de la vida", agregó.



Al cierre del evento, el senador agradeció la presencia de los asistentes y reafirmó el compromiso del Pacto Histórico con la defensa de la democracia y los derechos de los sectores populares del país.

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EFE