Las respuestas de Petro y su familia a señalamientos de Álvaro Leyva: esto fue lo que dijeron

El presidente Gustavo Petro rechazó de manera enfática los señalamientos del excanciller Álvaro Leyva , quien lo acusó de tener problemas de adicción a las drogas, hecho del cual -supuestamente- fue constatado por él durante una visita del mandatario a París, Francia, en junio del 2023.

En unos mensajes publicados en la red social X, el mandatario dijo que se volvió pecado estar con su familia. Recordó, entre otras cosas, que varios de sus hijos y su mamá viven en el extranjero por la persecución que sufrieron y, por tanto, tiene pocas oportunidades de verla. “No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”, añadió Petro sin pronunciar directamente el nombre de Leyva.

En ese viaje, Petro se reunió con su homólogo francés Emmanuel Macron y el sábado 24 de junio del 2023 decidió tener una agenda privada, la cual ha generado las suspicacias a las que el propio mandatario se ha referido.

“Es tan vulgar el escritor que olvidó decirles que, en una visita oficial de un jefe de estado a Francia, siempre hay protección física directa y permanente del servicio secreto francés. Simplemente he sido calumniado”, añadió Petro en referencia a la carta de su excanciller.

Alfonso Prada, quien era el ministro del Interior para entonces y acompañó a Petro en esa visita a Francia , dijo en Noticias Caracol que ese sábado el presidente les informó que estaría con sus hijas y nietas en París en una agenda privada. "En la campaña y en el ministerio, estando muy cerca, puedo darle una versión real de lo que conozco y he visto. Es una persona que es muy retraída en muchos momentos, busca espacios para su propia reflexión, su propio análisis, pero jamás es una persona que se exceda en comportamientos ni asociales ni antipáticos; mucho menos relacionados con tragos o sustancias diferentes. Tengo la imagen de él de ser un hombre respetuoso y serio, con todo lo controversial que ustedes quieran", anotó el funcionario, quien es hoy el embajador en París.

Una de sus hijas, Andrea Petro, también expuso su posición sobre la misiva enviada por Leyva. “En Francia, mi papá encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma”, dijo. Agregó que el pasatiempo de su padre “fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones”. Y se preguntó: “¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten”.

No es la primera vez que a Petro lo señalan por el uso de algunas sustancias. De hecho, en algunas ocasiones ha respondido de manera irónica a estos cuestionamientos. Este miércoles, durante la promulgación de la ley Ángel, el mandatario se refirió nuevamente al tema del licor. Habló sobre unos problemas de salud y mencionó que “no puedo emborracharme, desgraciadamente”.

Incluso, bromeó sobre la situación: “A mí me gustaba el aguardiente ‘Tapa Roja’, el del Tolima. Me ponen esos tragos y me va ardiendo hasta el alma. No es porque no quiera, es porque no puedo”, dijo Petro.

Cabe señalar que Leyva fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Petro cuando asumió la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2022. Dejó el cargo a comienzos de 2024, cuando salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes.

