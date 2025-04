Alfonso Prada habla de carta de Álvaro Leyva sobre Petro y la agenda privada del mandatario en París

En diálogo con Noticias Caracol, Alfonso Prada, exministro del Interior, se refirió a la carta que el excanciller Álvaro Leyva redactó sobre el presidente Gustavo Petro. Uno de los puntos álgidos de esta misiva es cuando señaló que el mandatario, supuestamente, tiene un problema de adicción a las drogas. Incluso, dijo, constató dicho antecedente durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

"Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar", dijo Leyva sobre Petro en la carta.

Sobre esta situación, el exministro Prada -quien es hoy embajador de Colombia en Francia- explicó cómo fue esa visita de Petro a París. Esa visita comenzó el 21 de junio del 2023, llegando a la capital francesa al día siguiente. Para el día sábado, el propio funcionario manifestó que se había decidido extender la visita a esa nación hasta el domingo por una supuesta reunión para la compra de aviones militares, pero esa reunión no se realizó.

“En general la agenda de jueves y viernes se cumplió. No hubo ninguna interferencia en ella. Terminamos hacia las 5 de la tarde del viernes 23. El presidente Petro hace una presentación de agenda privada para el sábado y, efectivamente, se programa la reunión con los miembros de la empresa de los Rafale para el domingo en la mañana antes de salir de retorno a Bogotá”, dijo Prada.

Así las cosas, el hoy embajador dijo que el sábado fue el día de la agenda privada, pero el domingo el mandatario decidió no realizar la reunión por el momento de presentación de ofertas que esas empresas adelantaban con Colombia. “Se canceló la reunión y salimos para Bogotá”, anotó.



¿Se perdió el presidente Petro por un par de días?

Sobre esta situación, el exministro Prada dijo que el presidente Petro cumplió con sus citas de jueves y viernes. Al salir de la última reunión, “él tiene una agenda privada” y “nos menciona el domingo que estuvo con su familia y que cada vez que viene a Francia no desaprovecha un minuto para saludarlas”.

El embajador dijo que cada presidente es diferente y maneja sus tiempos privados de la manera como les parece. “Petro es un presidente que se toma su tiempo de reflexión, de lectura y de relación familiar. Lo hace siempre con autonomía e independencia. Lo que sí hace es comentarle a toda la casa militar y su equipo de Gobierno cuál es la agenda que sigue y los tiempos que se toma”, añadió. Así, Prada reiteró que Petro estuvo con sus hijas y nietas.

Gustavo Petro y Álvaro Leyva. Presidencia y Departamento de Estado de EE.UU.

¿Petro tiene problemas de adicción?

Respecto a los señalamientos que Leyva hizo en su misiva, Prada contestó que ha tenido al mandatario muy cerca, incluso lo hospedó en la embajada de París durante cuatro días en el marco de los Juegos Olímpicos. "En la campaña y en el ministerio, estando muy cerca, puedo darle una versión real de lo que conozco y he visto. Es una persona que es muy retraída en muchos momentos, busca espacios para su propia reflexión, su propio análisis, pero jamás es una persona que se exceda en comportamientos ni asociales ni antipáticos; mucho menos relacionados con tragos o sustancias diferentes. Tengo la imagen de él de ser un hombre respetuoso y serio, con todo lo controversial que ustedes quieran", anotó.

Para Prada, Petro es un hombre integro y señaló que "está muy lejos de esos comportamientos", refiriéndose a lo que mencionó Leyva en su carta. Añadió que su trabajo es el relacionamiento entre Colombia y Francia, por lo que no se iba a meter en suspicacias. También manifestó que el presidente siempre está acompañado por su equipo de seguridad e incluso por guardias franceses. "Nunca está solo", dijo.

Interrogado nuevamente por las acusaciones de Leyva, el exministro Prado manifestó "que ya no le produce dolor de cabeza nada" y añadió que quizá pueda verse como "fuego amigo".

