La carta de Leyva al presidente Petro y el viaje a París: "Se han aprovechado de su situación"

En una extensa carta, el excanciller Álvaro Leyva se dirigió al presidente Gustavo Petro con fuertes señalamientos sobre la realidad de Colombia e incluso tocó algunos términos personales que involucran al mandatario. En la misiva, el exfuncionario de Gobierno, quien dejó el cargo hace cerca de un año, dijo que pone en consideración sus puntos de vista debido a que considera que es necesario que el país los conozca, entre ellos asuntos de drogas y cómo Laura Sarabia “era la dueña de su tiempo”.

En un primer punto, Leyva describió que le entusiasmó la campaña presidencial de Petro por su discurso de igualdad, libertad, fraternidad, justicia social y paz integral con oportunidades para todos. “A tanto llegó mi compromiso que en defensa suya fui particularmente crudo, fuertísimo, con su vehemente contradictor, ingeniero Rodolfo Hernández”, mencionó el excanciller.

También consideró que en “ningún momento” le falló al presidente Petro. Incluso, Leyva aseguró que se la jugó por el hoy mandatario y la causa que defendía. Consideró, entre otras cosas, que el Jefe de Estado no le puede hacer “ni un solo reclamo”. “Mas sin embargo fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando. Sin traición alguna de mi parte porque en mi formación y en mi carácter no cabe esa palabra”, añadió.

Presidente Gustavo Petro Presidencia

En otro de los puntos de su carta, el exfuncionario señaló que su llamado tiene como objetivo tratar “asuntos de difícil aproximación por conllevar aspectos de carácter personal”, pero anotó que lo hacía sin ánimo pendenciero alguno. “Lo que a continuación le expongo Presidente, lo hago sin patetismo ni aspaviento”, aseveró.



“Laura Sarabia era la dueña de su tiempo”: Leyva

Narró, además, que antes de su nombramiento como canciller desconocía algunos de los antecedentes personales de Petro, pues se había limitado a saber las características como político y su historia como militante del M-19. “Asumí la Cancillería con ánimo desprevenido, con deseos sí de lucirme buscando que usted alcanzara a ser un líder continental y una esperanza mundial”, dijo Leyva sobre sus primeros meses en el cargo.

Publicidad

No obstante, también mostró su sorpresa debido a que no se sentó con el presidente Petro a trazar la política exterior del Estado. “Cuando iba a buscarlo la señora (Laura) Sarabia conocida de autos me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales”.

Colprensa

El político también criticó que el mandatario no se reuniera recurrentemente con sus ministros y que el círculo de confianza era reducido. Al punto, dijo Leyva, que varios de los jefes de cartera le pedían a él que interviniera para que los escuchara. “El que más me insistía en que le ayudara a hablar con usted fue su primer ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se dice que en la primera crisis usted lo reemplazó sin haberlo recibido”, anotó.



Lo que dijo sobre Armando Benedetti

En otro punto se refirió al nombramiento de Armando Benedetti como embajador en Venezuela. En ese momento, hubo una reunión en la cual el hoy ministro del Interior dijo, supuestamente, que no quería aceptar esa designación debido a que “aspiraba a trabajar en una posición importante en Colombia”.

Publicidad

En la carta, Leyva nombró que, supuestamente, Benedetti le dijo que “el doctor Miguel Bettín ya lo tenía al otro lado”, desconociendo en ese momento -según dijo- sus problemas personales. “Comprendí por todo lo que manifestaba que estaba adicto a las drogas”, añadió el excanciller, quien agregó que en esa entrevista con el hoy mininterior concluyó “que se trataba de un enfermo”.

A esta anotación le sumó lo que calificó como el “enredo de las grabaciones de voz (Sarabia-Benedetti)”, las cuales salieron a la luz en junio del 2023 y de las que dijo que “sigue manteniendo en vilo su gobierno”. De hecho, estas tienen un nuevo capítulo luego de que la hoy cancillerLaura Sarabia revelara que dejó en poder de la Fiscalía nuevos audios de conversaciones con Benedetti.

“Lo que demuestra una vez más que usted sigue siendo víctima de esos cuestionados funcionarios. A lo que se suma que usted no ha logrado escapar de la personalísima trampa que lo destruye siempre más”, dijo Leyva.



Lo que pasó en París

Leyva, en uno de los puntos más delicados de la misiva, rememoró lo que al parecer ocurrió en París, en 2023, con el presidente Petro, de quien dijo que desapareció durante dos días en una visita oficial. “Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mi como persona y como su Canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado”, dijo.

De acuerdo con Leyva, para esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer?”, escribió el excanciller sobre esa supuesta condición del mandatario.

Publicidad

Agregó que guarda la pena de no haber intentado extenderle la mano y anotó que Petro “nunca se repuso” y que la “recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”.

“Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor Presidente. Bien se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo. Todo conocido por bocas muy cercanas a usted que lo quieren, lo estiman, que se sienten vinculados en lo personal pero que no saben qué hacer”, mencionó.

Publicidad

Para Leyva, las últimas intervenciones públicas de Petro han sido desadornadas, con amenazas innecesarias, calificando inadecuadamente a sus contradictores, a algunos de criminales sin serlo, incluso dejando entrever más de una vez que los considera una amenaza para la vida de muchos conciudadanos, constituyen un abuso del poder que se deriva de la Jefatura del Estado que usted detenta. “No mide adecuadamente el alcance de sus palabras; incita con todo ello a la lucha de clases. Y lo ha llegado a hacer en representación de un inexistente M-19. Como un provocador viene quedando usted”, manifestó sobre las últimas declaraciones del presidente de Colombia.

Finalmente, Leyva le pide al presidente Petro que desvincule a quienes han abusado de él, “que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciéndole terrible daño”. Incluso, nombra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; Armando Benedetti, ministro del Interior; y Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer cinco de las preguntas de la consulta popular - Colprensa

“Dícese de ellos que lo tienen secuestrado. Créame que con esa medida adelantaría en algo la solución. Colombia requiere la unión, no la confrontación caótica alimentada desde la jefatura del Estado Presidente”, puntualizó.



¿Qué dijo el presidente Petro?

Aunque el presidente Petro no se refirió puntualmente a la misiva de Leyva, el un trino dijo: “¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante”.

Y añadió: “¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL