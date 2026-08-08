Lo que dijo De la Espriella sobre cadena perpetua para quienes atenten contra mujeres y niños

Durante su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella dedicó un apartado a la protección de las mujeres y los niños, en el que aseguró que su Gobierno no tolerará actos de violencia contra estas poblaciones.

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El pronunciamiento fue realizado este 7 de agosto de 2026, durante la intervención que ofreció luego de su posesión presidencial en el Batallón Pichincha de Cali, donde expuso varias de las líneas de acción que plantea para su administración en temas de seguridad, justicia y política social.



¿Cadena perpetua en Colombia?

En ese apartado de su intervención, el mandatario sostuvo que la protección de las mujeres y los niños constituye una responsabilidad del Estado y relacionó ese compromiso con el respeto por la dignidad humana.

"Proteger a las mujeres y a los niños constituye uno de los deberes más elevados del Estado. La manera como una sociedad los acompaña revela su verdadero compromiso con la dignidad humana", manifestó.



Posteriormente, afirmó que ninguna mujer debe vivir bajo el temor de la violencia y que ningún niño debe crecer sin el cuidado, el amor y las oportunidades necesarias para su desarrollo.



Por ello aseguró que su administración no permitirá hechos de violencia contra mujeres y niños y señaló que quienes incurran en esas conductas enfrentarán las consecuencias previstas por la ley. "Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos", dijo ante los asistentes.

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A continuación, hizo una de las afirmaciones que marcó ese segmento de su intervención al referirse a la sanción que, en su criterio, deberían recibir quienes cometan ese tipo de delitos. "Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua", afirmó el presidente.



¿Podría aplicarse la cadena perpetua en Colombia?

Aunque a declaración fue recibida con aplausos por parte del público presente durante el acto. En la actualidad, la prisión perpetua no está permitida por la Constitución Política. El artículo 34 establece expresamente: "Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación."Esto significa que, bajo el marco constitucional vigente, los jueces no pueden imponer una pena de cadena perpetua.

Actualmente, la legislación colombiana establece que la pena máxima por un solo delito es de 50 años de prisión. Cuando una persona es condenada por varios delitos dentro del mismo proceso , el tiempo máximo de prisión que puede cumplir asciende a 60 años.

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Por esa razón, una sanción de cadena perpetua no podría aplicarse en este momento mediante una ley ordinaria. Pero, en el Congreso de la República, hoy en día cursa un proyecto de acto legislativo presentado por la representante a la Cámara por Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, con el propósito de modificar la Constitución para permitir la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Al presentar la iniciativa, la congresista Nelly Patricia Mosquera indicó que el proyecto de acto legislativo ya fue radicado en la Cámara de Representantes para iniciar su trámite legislativo el pasado 5 de agosto. Según explicó, el texto fue ajustado con base en las observaciones realizadas anteriormente por la Corte Constitucional. Por lo que de pasar las pruebas necesarias esto podría ser un hecho en Colombia.

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella afirmara durante su discurso de posesión que "Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua", la representante Nelly Patricia Mosquera expresó su respaldo a esas declaraciones a través de sus redes sociales.

La congresista escribió: "Agradezco al presidente Abelardo de la Espriella su apoyo a mi proyecto de Acto Legislativo para por fin hacer que Colombia tenga Cadena Perpetua para los monstruos, que ya cursa en el Congreso de la República. Gracias por hacer que en Colombia los derechos de los niños vuelvan a importar".

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