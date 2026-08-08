En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
POSESIÓN PRESIDENCIAL
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
CASO BLESSD
PRECIO DEL DÓLAR
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella ordena reubicar a 117 reclusos vinculados a negociaciones de paz

Abelardo de la Espriella ordena reubicar a 117 reclusos vinculados a negociaciones de paz

Mediante un comunicado, la Presidencia informó que el INPEC ejecutó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil, vinculadas a negociaciones de paz, hacia establecimientos penitenciarios de alta seguridad en distintas regiones del país.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de ago, 2026
Comparta en:
Abelardo de la Espriella ordena reubicar a 117 internos vinculados a negociaciones de paz en cárceles de alta seguridad
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
AFP

Tras el evento protocolario de investidura presidencial, se empiezan a conocer las primeras decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella. Por medio del Comunicado 001, la Presidencia informó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ejecutó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil vinculadas a negociaciones de paz en diferentes sectores del país.

Según el comunicado oficial, la medida fue adoptada por instrucciones del presidente de la República, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, y hace parte de las primeras acciones del nuevo Gobierno en materia de control penitenciario.

¿De que se trata la decisión?

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Prensa de la Presidencia, las 117 personas fueron reubicadas en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El Gobierno señaló que el objetivo de esta decisión es fortalecer el control dentro de los centros penitenciarios, elevar las condiciones de seguridad y evitar que las estructuras criminales mantengan, coordinen o fortalezcan sus actividades desde las cárceles.

Últimas Noticias

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
POLÍTICA

Ellos son los elegidos por De la Espriella para el Dapre, secretaría jurídica y jefatura de despacho

Ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella.
POLÍTICA

Abelardo de la Espriella posesionó a sus ministros a puerta cerrada: nombres del gabinete

En el comunicado se indica que esta actuación corresponde a una de las primeras determinaciones adoptadas por la nueva administración para recuperar el control permanente de los establecimientos carcelarios y garantizar el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales.

Asimismo, el documento señala: "El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional. Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley".

El anuncio sobre megacárceles durante su discurso de posesión

La decisión coincide con uno de los anuncios realizados por el presidente Abelardo de la Espriella durante su primer discurso tras asumir el cargo este viernes 7 de agosto. En su intervención, el mandatario afirmó que "la autoridad, queridos compatriotas, tampoco termina con la captura de los delincuentes", antes de anunciar la construcción de nuevas cárceles.

Durante el mismo discurso manifestó: "Se construirán megacárceles", y explicó que estos establecimientos estarán "destinados a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo". Además de las medidas relacionadas con el sistema penitenciario, el presidente dirigió un mensaje a los integrantes de la Fuerza Pública, a quienes aseguró: "Tengan la certeza de que este gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia; se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber".

Publicidad

También expresó que, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, "tendrán a un defensor de todas las horas. En sus manos está una parte esencial de la construcción de la 'Patria Milagro'".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo de la Espriella

INPEC

Proceso de Paz Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad