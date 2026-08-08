Abelardo de la Espriella ordena reubicar a 117 reclusos vinculados a negociaciones de paz

Tras el evento protocolario de investidura presidencial, se empiezan a conocer las primeras decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella. Por medio del Comunicado 001, la Presidencia informó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ejecutó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil vinculadas a negociaciones de paz en diferentes sectores del país.



Según el comunicado oficial, la medida fue adoptada por instrucciones del presidente de la República, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, y hace parte de las primeras acciones del nuevo Gobierno en materia de control penitenciario.



¿De que se trata la decisión?

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Prensa de la Presidencia, las 117 personas fueron reubicadas en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

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El Gobierno señaló que el objetivo de esta decisión es fortalecer el control dentro de los centros penitenciarios, elevar las condiciones de seguridad y evitar que las estructuras criminales mantengan, coordinen o fortalezcan sus actividades desde las cárceles.

En el comunicado se indica que esta actuación corresponde a una de las primeras determinaciones adoptadas por la nueva administración para recuperar el control permanente de los establecimientos carcelarios y garantizar el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales.



Asimismo, el documento señala: "El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional. Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley".



El anuncio sobre megacárceles durante su discurso de posesión

La decisión coincide con uno de los anuncios realizados por el presidente Abelardo de la Espriella durante su primer discurso tras asumir el cargo este viernes 7 de agosto. En su intervención, el mandatario afirmó que "la autoridad, queridos compatriotas, tampoco termina con la captura de los delincuentes", antes de anunciar la construcción de nuevas cárceles.



Durante el mismo discurso manifestó: "Se construirán megacárceles", y explicó que estos establecimientos estarán "destinados a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo". Además de las medidas relacionadas con el sistema penitenciario, el presidente dirigió un mensaje a los integrantes de la Fuerza Pública, a quienes aseguró: "Tengan la certeza de que este gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia; se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber".

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También expresó que, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, "tendrán a un defensor de todas las horas. En sus manos está una parte esencial de la construcción de la 'Patria Milagro'".