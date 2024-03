María José Pizarro insiste en que Jota Pe Hernández reaccionó como "un perro rabioso”

Luego del acalorado rifirrafe que tuvo la senadora María José Pizarro (del Pacto Histórico) con el senador Jota Pe Hernández (de la Alianza Verde), la congresista expresó su angustia por las reacciones del legislador. En diálogo con Noticias Caracol Ahora, la líder política dijo: “Yo estoy muy preocupada inclusive por la forma absolutamente desaforada que él tiene en sus reacciones. Es decir, en qué momento vamos a pasar del dicho al hecho”.



El encontronazo entre Pizarro y Hernández sucedió durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante el martes 12 de marzo.En la entrevista con Noticias Caracol Ahora, María José Pizarro explicó este miércoles que el comportamiento de Jota Pe Hernández con ella es “recurrente” y reveló que habló con él en diciembre de 2023 para que dejara de “replicar trinos, pues casi que ‘aplaudiendo’ la violencia sexual en mi contra. Más que aplaudiendo es replicando ese tipo de mensajes y ahora, por supuesto, ustedes vieron la actitud de él hacia mí; fue una actitud absolutamente agresiva”.

Al explicar el término que utilizó para calificar a Jota Pe, la de ‘perro rabioso’, Pizarro comentó: “Lo que dije es que se dejara de comportar como un perro rabioso, yo no dije que él era un perro rabioso”.

Añadió que decidió utilizar esa expresión con Jota Pe Hernández porque “él estaba gritando y amedrentando, es a lo que él está acostumbrado. Ahora, lo que él no soporta es que una mujer lo interpele”.

"Estoy cansada de aguantarme las agresiones"

De igual modo, María José Pizarro dijo que cuando intervinieron otros senadores, como Inti Asprilla o Iván Cepeda, él no reaccionó de la misma manera.

“Yo, sencillamente, exigí respeto, y el señor no deja hablar, el señor no deja expresarse y me grita y, además, se me viene encima claramente para amedrentarme. Yo no sé si eso tiene que aplaudirlo la sociedad colombiana, si ese es el comportamiento respetuoso hacia una mujer, hacia un ser humano, hacia un contradictor”, sentenció Pizarro.

La senadora del Pacto Histórico recalcó que a pesar de que en el Congreso de la República los senadores hombres se manotean y se insultan, las mujeres “ante ese tipo de comportamientos tenemos que quedarnos calladitas, sentarnos y no podemos interpelar al agresor”.

Dijo que cuando ella refutó a Jota Pe Hernández, “ahí la violenta soy yo, yo soy la que uso los términos descalificativos cuando es claramente el senador el que empezó a gritar, el que se me vino encima. Entonces no entiendo por qué no se cuestionan este tipo de comportamientos. Yo no estaba gritando, yo estaba actuando de manera tranquila, y el comportamiento de él ante mi afirmación no era venírseme encima como lo hizo, era pedir la palabra, hacer una réplica y haberme respondido”.

“Él pudo actuar con más gallardía, con mucha más altura y realmente no lo hizo. Lo que hizo fue venírseme encima a amedrentarme. Entonces yo quiero saber si el Congreso es un lugar seguro para mí, si sus seguidores de las redes sociales, que se comportan de manera igualmente violenta, cuál va a ser su reacción cuando me vean en la calle: ¿van a mantenerse en el terreno de las palabras o me van a agredir a mí y a mi familia?”, recalcó María José Pizarro.

Al preguntarle si el tono que se utilizó en el rifirrafe fue el indicado, ella respondió: “Yo me reafirmo en que su reacción fue la de un ‘perro rabioso’, así reaccionó y, por supuesto que ese no debería ser el tipo de calificativos que se utilicen en el Congreso de la República, pero qué hace uno ante una persona que le está gritando a uno, que tiene un comportamiento violento de manera recurrente. Entonces, ¿me siento y dejo que él me agreda y no digo absolutamente nada y me callo? Díganme ustedes si ese es el comportamiento que tenemos que tener las mujeres ante los agresores”.

“Si las mujeres reaccionamos, entonces ahí las que estamos comportándonos mal somos nosotras porque ‘calladitas nos vemos más bonitas’”, declaró Pizarro. A su vez, dijo que “estoy muy cansada de aguantarme las agresiones del senador y quedarme calladita”.



