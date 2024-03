Tras agarrón con Pizarro, Jota Pe dice que "el mismo presidente me ha tratado como hp"

El duro choque entre los senadores Jota Pe Hernández y María José Pizarrosigue dividiendo opiniones. Mientras la congresista del Pacto Histórico insiste en llamar "perro rabioso" al legislador de la oposición, este volvió a recalcar que la líder de izquierda "defiende a los guerrilleros".

Jota Pe sostuvo en diálogo con Noticias Caracol Ahora que Pizarro es "una senadora que pide respeto, pero al mismo tiempo trata a sus compañeros como animales. Ella defiende a los guerrilleros. Fui tratado como un animal, como un perro".



Vea aquí la entrevista completa de María José Pizarro y Jota Pe Hernández

"El mismo presidente me ha tratado hp": Jota Pe Hernández

El senador Jota Pe fue enfático en señalar que María José Pizarro no es la única en el gobierno Petro que lo ha insultado. Es más, aseguró que el mismo presidente se ha referido a él con groserías.

"El mismo presidente de la República me ha tratado como hp, pero eso no me va a impedir que siga manteniendo mi posición de control político a este nefasto gobierno", acotó.



¿Por qué Jota Pe interrumpió al ministro de Defensa?

Cabe resaltar que el agarrón entre Jota Pe Hernández y María José Pizarro comenzó después de que el primero interrumpió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, mientras hacía su intervención durante la moción de censura en su contra que se llevó a cabo el 12 de marzo en el Congreso de la República.

A la pregunta de por qué el senador Hernández interrumpió al ministro, este respondió que el jefe de la cartera de Defensa "dijo que yo estaba manifestando que un bombardeo que ocurrió en el gobierno Duque se lo estaba atribuyendo al gobierno Petro y eso no es cierto. Yo lo mencioné porque recalqué que en el pasado sí les importaba que los menores de edad murieran a manos de la guerrilla, pero ahorita no les importa. No me interrumpieron porque dije la verdad, pero ante una mentira yo sí interrumpo".

“El ministro dice que aquí en Colombia todo está bien. No estamos en el país de las maravillas, a nuestros militares los están matando, son los uniformados los que se acercan a mí para contarme cómo los están entregando a las guerrillas”, agregó Jota Pe Hernández en Noticias Caracol Ahora.