Murillo sobre designación de Daniel Mendoza: "Fui el primero en decirle al Presidente, inviable"

El canciller Luis Gilberto Murillo, en una intervención durante la Cumbre de Pueblos afrodescendientes del Caribe Occidental, habló sobre la designación del periodista Daniel Mendoza como embajador de Tailandia, quien,tras recibir varias críticas, decidió no aceptar el cargo.

"Cuando nosotros vimos esa reacción, yo fui el primero que le dije al presidente Petro: 'Inviable'. Todos los funcionarios del Gobierno que me contactaron, les dije: 'Es inviable'. Porque, usted puede estar de acuerdo o no, pero lo que se dijo es interpretado por algunas personas de nuestro propio Gobierno, que era un tema complejo con las mujeres", dijo el canciller.

Recalcó que la decisión de designar al periodista fue del presidente Gustavo Petro. "Él (Mendoza), cuando escuchó mi posición, hizo parte de su análisis, me imagino, retiró su candidatura. Nosotros no podemos estar discutiendo estas cosas en las redes sociales", dijo.

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 17, 2024

Las críticas por la designación de Daniel Mendoza

Desde que se anunció la designación de Mendoza como embajador de Tailandia, recibió críticas en redes sociales por algunas de sus publicaciones en su perfil de X, generando rechazo en varios organismos como la Defensoría del Pueblo y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia.

"El señor Mendoza ha expresado públicamente su satisfacción con relaciones sexuales con niñas que en ocasiones se refieren a que se encuentran en estados alterados de la consciencia o con mujeres a quienes se les ha suministrado previamente droga. Eso no es amor, son modalidades de violencia sexual contra la mujer y, peor aún, contra las niñas. Con el nombramiento, el Gobierno desconoce que esta es una conducta violenta contra las más vulnerables", indicó Iris Marín, defensora del Pueblo.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez , envió el siguiente mensaje al presidente Petro: "Como Vicepresidenta de la República y Ministra de la Igualdad y la Equidad no puedo tolerar la misoginia. Este gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio".

El jefe de Estado, por otro lado, respondió defendiendo al periodista. "Me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza, el que hizo el 'Matarife', porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento; cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor", aseguró, durante un evento en Barranquilla.

Me dicen que censure párrafos de una novela por sus contenidos fuertes o que haga culpable a una persona porque sale en fotos sexuales con mujeres adultas o a la mujer que lo haga con hombres adultos, que libremente han tomado esa decisión.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2024

Mendoza decide no aceptar el cargo

Tras las críticas, Daniel Mendoza, en su cuenta de X, se pronunció en un video y dijo que no aceptaría el cargo. "No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas", le dijo al presidente Petro.

El también abogado dedicó el clip de casi 10 minutos a explicar la cronología de los mensajes publicados hace varios años en su cuenta de X, indicando que hacían referencia a su primera novela El diablo es Dios, publicada en 2013.

"Abrí entonces la cuenta @EldiabloesDios, en la que aclaraba que allí no hablaba yo, sino que era la voz de los personajes. Para ese momento eso estaba claro en el perfil. Por esos trinos de esa cuenta del 2013 y otros dos artículos en los que precisamente denuncio la pedofilia de élite y la relación de algunos socios con el narcoparamilitarismo, me inician en el Club El Nogal un proceso disciplinario. Por eso me echaron, por escribir", manifestó.