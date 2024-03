Name le hace una advertencia a Petro, "por si están pensando en ruido de sables o culata militar"

Iván Name, presidente del Senado, respondió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El legislador del Partido Alianza Verde le recordó al jefe de Estado que es el “presidente de Colombia, no un habitante pasajero del Palacio de Nariño”.



“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos, usted recibió de la democracia un mandato y debe respetarlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí se construyó su prestigio y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje”, aseguró Iván Name.

Asimismo, se refirió a las reformas sociales, mismas que, según él, han sido estudiadas en el Congreso: “Pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar. Representamos tan legítimamente como usted la democracia. Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo porque ya arrancó la campaña”.

“Quiero decir para terminar que las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar. Esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia”, concluyó Name.

#ATENCIÓN | Iván Name, presidente del Senado, arremetió contra el presidente Gustavo Petro tras propuesta de una constituyente: "Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando… pic.twitter.com/kh92wztsuD — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 18, 2024

¿Petro busca la reelección con constituyente?

Según el presidente Gustavo Petro, son 6 los temas sobre los que gira su propuesta de constituyente, porque “requieren atención urgente”.

Estos son: implementar el acuerdo de paz del 2016, “garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos”, una reforma judicial, el reordenamiento territorial, el cambio climático y un “diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos desde distintos sectores tras lo dicho por el presidente sobre una constituyente es si, en medio de esta propuesta, su intención es reelegirse.

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre”, aseguró el presidente Gustavo Petro en entrevista con el diario El Tiempo.