Escándalo de corrupción en UNGRD atenta contra proyecto político de Petro: Cepeda

El escándalo de corrupción de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres), que hoy sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro, ha generado críticas y advertencias sobre las consecuencias que traerá a corto y mediano plazo. El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda se pronunció.

>>> Lea, además: ¿Escándalo de corrupción en UNGRD impactará las reformas del gobierno Petro?

En conversación con Noticias Caracol, el congresista subrayó que este caso de corrupción “es muy grave, atenta contra nuestro proyecto político y, por supuesto, en contra del Gobierno”.

El de la UNGRD “es un escándalo de connotaciones muy graves, atenta contra nuestro proyecto político y contra el Gobierno. Lo dijo el presidente, obstruye la ejecución correcta de nuestro programa”, señala Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico



Más en https://t.co/Kb1aG9p8zP pic.twitter.com/WHOduNAXm3 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 6, 2024

Enfatizó en que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, tiene que “afrontar su responsabilidad innegable e indiscutible desde el punto de vista político, disciplinario y penal. Olmedo López debe ser objeto de una sanción ejemplar, es una persona que actuó sin lugar a dudas con toda la premeditación, la intencionalidad, el dolo para hacerle un grave daño, ni más ni menos, que a recursos o apropiarse de recursos destinados a las víctimas de desastres naturales, eso hace todavía más grave su responsabilidad”.

Publicidad

El escándalo en la UNGRD surgió por las presuntas coimas entregadas a importantes políticos del país para los contratos de los carrotanques en La Guajira, dinero que se habría dado supuestamente por orden de López, según las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la unidad.

¿Las reformas del gobierno de Gustavo Petro corren peligro?

Cepeda dijo que “aquí lo que está de por medio es la gestión de recursos frente a una unidad que tiene que ver con gestionar los riesgos de desastres naturales. El Gobierno ha tomado las decisiones, a mi modo de ver, correctas, correctivas, no preventivas, pero las ha tomado en este momento”.

Publicidad

Destacó el nombramiento del exconcejal Carlos Carrillo para liderar la UNGRD, quien, según dice el senador Cepeda, “no le ha temblado el pulso para poner en evidencia, para denunciar y poner ante la justicia a todos y cada uno de los funcionarios que están inmiscuidos o vinculados a este escándalo de una forma u otra”.

Sobre las medidas que ha tomado el presidente Gustavo Petro, dijo que él “ha llamado a rendir cuentas y también ha destituido a funcionarios que presuntamente pueden tener también responsabilidad en este asunto y ha pedido la conformación de un organismo, de una mesa técnica, para examinar este y otros hechos de corrupción en el Gobierno nacional”.

¿El Gobierno está durmiendo con el enemigo?

Para el congresista, “el problema de la corrupción es un problema absolutamente sistémico en el Estado colombiano y debe ser objeto, por su puesto, de una discusión nacional. Esto no es un asunto de un gobierno, de un partido político o de una ideología, es un mal que aqueja a todo el Estado colombiano, a toda la política colombiana”. Subrayó que “se requiere una reforma estructural del Estado de la política en Colombia para limpiarla de este gravísimo mal”.

Sobre los funcionarios que se han visto salpicados en el escándalo de corrupción, Cepeda recalcó que, aunque la justicia será la que determinará las responsabilidades, "ningún dirigente político puede decir que fue capturado, fue engañado y por eso se volvió corrupto. No, esa explicación no a la lugar. Aquí estamos ante personas que tienen un amplio recorrido, que saben muy bien qué se debe y qué no se debe hacer, así que no vengan a decir ahora que fueron víctimas de una estrategia del Pacto Histórico".

Publicidad

En la mañana del domingo, 5 de mayo, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, dijo que él "solo siguió órdenes" y que "hablaré al país con la verdad".

>>> Le recomendamos leer: Fiscalía activó medidas para proteger a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD