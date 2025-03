Otty Patiño sobre lo que dijeron los jefes del Eln en Los Informantes: “El colmo del cinismo”

Otty Patiño, comisionado de Paz, conversó con Noticias Caracol en vivo sobre la entrevista que Los Informantes les hizo a alias Silvana Guerrero y Ricardo, comandantes del Eln, quienes calificaron la paz total como un “fracaso total”. Según el alto funcionario, lo que dijeron los guerrilleros no le impactó y agregó que "no dicen cosas importantes”.

Una de las frases controversiales señaló que la “paz total, fracaso total y la paz total se convierte en guerra total, eso es lo que se vive en el Catatumbo: guerra total”. Esas fueron las palabras que sostuvo el guerrillero ‘Ricardo’. Frente a estas declaraciones, Patiño afirmó que “lo que ha fracasado hasta ahora es la dirección del Eln, del comando central que no encontró el camino de la paz ni el camino de la guerra”.

Dijo que el grupo subversivo “tuvo la oportunidad de avanzar y liderar los procesos que estaban desarrollando las mesas de negociación, incluso incidir en las mesas de negociación del Gobierno”, pero lo que hizo fue “apoderarse del Catatumbo con un golpe de mando que empezó en este año, también creo que fracasaron”.

Asimismo, expresó que la guerrilla realizó “un ataque criminal que involucró a mucha gente civil, aunque ellos digan que no, y produjo los miles de desplazados y ahora el Eln quiere lavarse las manos con toda esa acción criminal que tuvo en el Catatumbo y que tuvo un perjuicio muy alto para sus propósitos de guerra”.

El comisionado también cuestionó que el ataque al Catatumbo “lo haga un grupo que se llama revolucionario, es la tragedia más grande de gente que proclama la revolución como un camino, pero que no practica y está detrás del billete haciéndolo con prácticas criminales”.

“Piensan que la victoria de ellos descansa sobre sacar al Ejército de esa zona y como no pudieron sacarlo mediante el susto, el Ejército reafirmó su obligación con la gente a través de las acciones humanitarias”, añadió.

‘Silvana Guerrero’ y ‘Ricardo’ “no son interlocutores para el Gobierno”

Para Otty Patiño, el actuar del Eln en el Catatumbo es “el colmo del cinismo de una gente que aprovecha la generosidad de este Gobierno (…) para esconder sus incapacidades”.

“La paz total se realiza en los territorios y con la gente, eso es la paz total, no la que se realiza únicamente firmando con los actores armados ilegales” y “el Eln ha sido incapaz de entender que la paz se realiza con la gente”, dijo.

Aseguró que los guerrilleros, con los diálogos de paz, “trataron de ganar tiempo y lo que estaban haciendo era preparar la ofensiva que hicieron en el Catatumbo y resulta que fallaron y esa falla, insisten en tratar de hacerlo y creen que la gente los está acompañando”, pero “la gente de Catatumbo cada vez les da más la espalda a la estrategia criminal que tiene el Eln en esa región. Quien está fracasando es el Eln”.

Sostuvo que “el Gobierno tampoco está dispuesto a continuar los diálogos como si no hubiera pasado nada. Los más de 50 muertos que provocó el Eln y los miles de desplazados que provocó no pueden quedar en vano y si no rectifica el Eln es difícil hablar con ellos”.

Patiño añadió que los jefes subversivos entrevistados en Los Informantes “no son interlocutores para el Gobierno”. “Sin embargo, el Gobierno mantiene las puertas abiertas con los sectores más sensibles a la paz” y “no a quienes quieren tener una mesa de negociación, pero no quieren tener un diálogo útil a la paz”, acotó.

La respuesta de Patiño a 'Silvana Guerrero'

La subversiva dijo que tanto el comisionado de Paz como la delegada de la Mesa de Paz, Vera Grabe “son un fracaso como jefes en esa mesa de diálogo”, a lo que Patiño contestó: “Para ella somos un fracaso como subordinados del Eln y nosotros somos unos modestos coordinadores y colaboradores del presidente (Gustavo Petro) en su política de paz total”.

Además, aseveró que “la paz total no la decide el Eln, la decide la gente”, y, según él, “en otras regiones la violencia ha disminuido sustancialmente. Menciono Nariño donde el asesinato de líderes sociales se redujo prácticamente a cero. En Medellín la tasa de homicidios disminuyó casi al 10 por 100 mil habitantes, una de las ciudades más violentas que había en el país”.

“De pronto estaban añorando al presidente Uribe”

‘Silvana Guerrero’ manifestó que (Álvaro) “Uribe nunca se expresó de la manera como lo está haciendo Petro y yo creo que fue alguien que nos combatió como históricamente los estados colombianos han combatido la insurgencia, pero no creo que hizo lo que ha hecho Petro”.

Sobre estas palabras, Patiño dijo que “de pronto estaban añorando al presidente Uribe los del Eln porque fueron incapaces de hacer la paz con quien sí les ofreció una salida generosa y amplia, como fue el presidente Petro; pero estoy hablando, repito, del comando central del Eln que no abarca a todo el Eln”.