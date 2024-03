Petro a concejal de Medellín que defendió vaca por vías 4G: “Este gobierno no está contra Antioquia”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a un mensaje de la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla Minami, quien defendió la vaca por las vías 4G en Antioquia y criticó al mandatario.



“Este gobierno no está contra Antioquia, porque está con el arriero agricultor y el industrial y su clase trabajadora que queremos que tenga mejor salario y más estabilidad”, aseguró en primera instancia el presidente de la República.

Luego, agregó que su gobierno quiere “que médicas y médicos lleguen a todo su territorio y no mueran niños picados por culebras caminando 8 horas para encontrar un puesto de salud”.

Su gobierno “busca el agua potable para el Urabá y que se respeten las tierras de Jericó agrarias y no mineras, busca que los pequeños mineros del nordeste antioqueño tengan los títulos mineros y no las mafias”, añadió Petro.

Asimismo, anotó que “busca que las juventudes populares de las comunas del norte de Medellín tengan sedes universitarias, busca que 10.000 juntas de internet puedan poner fibra óptica en uno de los departamentos más desconectados del país, busca que la cultura y las universidades sean libres y busca la paz y el final de las mafias que han tomado la política”.

“En lo que no estamos de acuerdo es que se pierdan los recursos públicos, o en la defensa de los carteles de la contratación que hacen las derechas que antes se vestían con esvásticas, no estamos de acuerdo con que se paramilitarice el departamento, y no se tome el camino de acabar con convivires y mafias políticas que lo han llenado tanto tiempo de sangre y de víctimas”, concluyó.

Creo que una de las mayores epopéyas del desarrollo económico democrático de Colombia lo protagonizó el pueblo antioqueño cuando a fuerza de piernas, familias y mulas, logró construir la economía cafetera que sostuvo al país durante casi un siglo y permitió que Medellín creciera… https://t.co/DTzhBF7OYp — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2024

¿Qué dijo la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla Minami?

Claudia Carrasquilla Minami, quien también fue fiscal y directora contra el crimen organizado, arremetió contra el presidente Gustavo Petro, que ha cuestionado la vaca por las vías 4G en Antioquia.

“A @petrogustavo le molesta que los antioqueños jamás nos rendimos. Juntos encontramos alternativas para terminar las vías que su gobierno no quiere que continúen y que no quiere concluir para beneficio del país”, afirmó.

La concejal sostuvo que el mandatario “se escuda en una fake news para seguir atacando a Antioquia, porque eso es realmente lo que son las supuestas consignaciones del Clan del Golfo”.

“Al presidente será que se le olvidó que fui fiscal y directora contra el crimen organizado y por años investigué a ese y otros GAO, que ahora son a quienes quiere nombrar gestores de paz”, sentenció.