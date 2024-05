Petro ante escándalo de UNGRD: “Cachacos que mandamos, al parecer, buscaron robarse plata”

Crece el debate sobre la responsabilidad política que tendría el presidente Gustavo Petro ante el escándalo por un entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) durante la administración de Olmedo López y que incluye la compra de carrotanques para La Guajira. Expertos consideran que el presidente es el que deber tener la batuta contra la corrupción dentro de su gobierno.

>>>Sandra Ortiz revela chats con UNGRD tras escándalo por supuesto pago de coimas

Para el mandatario Gustavo Petro, su gobierno no ayudó a elegir al senador Iván Name como presidente del Congreso ni tampoco Name ha apoyado los proyectos de ley.

Dijo que lo que hay detrás es una "transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas y terminaron en campañas electorales adversas a su gobierno". Y así lo confirmó este sábado, 4 de mayo de 2024, en su visita al departamento de La Guajira.

Publicidad

“Caídos los decretos hay que imponer las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema, los cachacos que mandamos aquí, al parecer, no soy juez, buscaron fue robarse la plata, en vez de darle soluciones a la comunidad”, aseguró.

Para Transparencia por Colombia, los pronunciamientos del jefe de Estado en torno a este escándalo solo muestran una cosa.

Publicidad

“Lo que vemos es que el Gobierno está una vez más adoptando un comportamiento reactivo frente a un grave escándalo de corrupción, cuando tiene muchas herramientas y elementos que podría estar utilizando no solo para prevenir situaciones, sino detectarlas y actuar mucho más a tiempo”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Entre tanto, la Misión de Observación Electoral afirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe asumir la responsabilidad política.

“El Gobierno nacional también tiene que tener unos procesos de selección de funcionarios sobre todo cuando estamos hablando de funcionarios que manejan una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de recursos que no pasan por los procesos de contratación establecidos por la ley 80, que establece una serie de pasos con lo que se busca hacer control”, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Incluso, la MOE aseguró que los presidentes de Senado y Cámara deben apartarse de sus cargos para no afectar la discusión de los proyectos de ley en el Congreso.

Publicidad

>>> Fiscalía activó medidas para proteger a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD