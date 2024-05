Petro asegura que el Gobierno debe buscar con decretos las reformas estancadas en Congreso

Durante la última jornada de la Asamblea Popular por la Paz y la Vida, desde las comunas 19 y 20 de Cali, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las reformas sociales que se han estancado en el Congreso de la República y aseguró que su Gobierno buscará cumplirlas a través de decretos.

“Las reformas sociales que se estancan como proyectos de ley en el Congreso de la República, en contravía de lo que gritó el pueblo de Colombia el pasado 1 de mayo, las tenemos que realizar en lo que podamos al máximo en la práctica misma. Porque la Constitución, de todas maneras, ordena el cumplimiento de los derechos, garantiza a nivel constitucional que Colombia sea un Estado social de derecho… Cuanto la orden constitucional es garantizar derechos, los decretos del Gobierno deben buscarlo”, dijo el presidente Petro.

El mandatario colombiano aprovechó su intervención ante cientos de ciudadanos caleños para manifestar su repudio por lo sucedido con algunos jóvenes de la denominada primera línea en Cali, y en general en todo el país, mientras el presidente de Colombia era Iván Duque, al que llamó “terrorista”.

“Quiero hablar del golpe que recibió la juventud del occidente, y especialmente la juventud caleña, cuando decidió protestar, cuando decidió expresarse libremente y tomar la palabra ante el Estado colombiano para hablar de su futuro, de su presente y abrir genuina y legítimamente las posibilidades de su propia existencia”, introdujo Petro.

“La juventud de todos los colores de Cali se levantó un día y quiso ser tenida en cuenta. La imitó buena parte de la juventud colombiana. ¿Y qué le contestaron? Le dijeron que era terrorista. Más de 60 cadáveres se recogieron de esos jóvenes. Cuando mueren más de 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados y cuando miles de jóvenes fueron detenidos, la pregunta es: ¿entonces quién fue el terrorista? El presidente de la República tiene que decir hoy que el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno del entonces presidente Iván Duque”.

“Señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas, el terrorista fue usted, presidente Duque”, sentenció Petro.

Sobre ese mismo tema de los jóvenes de la primera línea, el ministro de Justicia y Derecho, Néstor Iván Osuna, manifestó que intentaron "que el Congreso de la República aprobara una ley que hubiera permitido la salida de la cárcel de todas las personas que injustamente permanecen privadas de la libertad", pero no les aprobó esa ley.

“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, recordó Osuna.

“Ahora con la nueva fiscal (Luz Adriana Camargo Garzón) estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, concluyó el ministro Osuna.

🔴 #EnDirecto | Conéctate a la asamblea popular por la Paz y la Vida desde las comunas 19 y 20 de Cali, liderada por el Presidente @petrogustavo en el cierre de la jornada de #GobiernoConLosBarrios.

