Petro dice que "la prensa" es la que ha hablado de Asamblea Constituyente: ¿y este discurso?

En un reciente discurso, desde Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmó que él no ha hablado sobre tener la intención de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, esto a pesar de que el 15 de marzo, en Puerto Resistencia, sitio clave del estallido social en Cali, dijo que sí.

El jefe de Estado subrayó recientemente: "No se ha hablado aquí de una Asamblea Constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos para reelegir. Yo estoy hablando de un poder constituyente, no confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente, poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización, es poder decir a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder".

¿Cuántas veces ha mencionado el presidente Petro la Asamblea Nacional Constituyente?

15 de marzo de 2024

El mandatario de los colombianos expresó: “Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se ve arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Luego, en otros escenarios, empezó a hablar ampliamente sobre el poder constituyente, que vendría siendo "el pueblo" impulsando las reformas.

18 de marzo de 2024

El 18 de marzo, en una entrevista con el periódico El Tiempo, dijo que iniciaba un proceso constituyente con cabildos abiertos en las calles: "No he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Ese es el principal error de quienes apresuradamente, algunos histéricamente, han saltado a atacar la propuesta presidencial. Lo que tenemos que examinar es qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado".

Ese mismo día, la Presidencia de la República publicó el documento ‘ABC’ proceso constituyente.

En el primer párrafo se leía que la Asamblea Nacional Constituyente “es un mecanismo democrático contemplado en la Constitución de 1991”.

29 de marzo de 2024

A través de su cuenta de la red social X, el mandatario explicó el porqué del poder constituyente y recalcó que era necesario porque la Constitución de 1991 no había cumplido con varios objetivos, ya que en 33 años no se había avanzado en reformas trascendentales.

3 de abril de 2024

En el marco del hundimiento a la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta en X, invitó a actores del sector a movilizarse y ejercer su poder constituyente.

1 de mayo de 2024

En su discurso en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, ante la manifestación del Día del Trabajo, el presidente dijo: “Lo que creemos es que hay que levantar la bandera del poder constituyente”.

Ese día, el mandatario argumentó que se estaba desconociendo la voluntad popular de las urnas en el 2022 y agregó que un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes.

10 de mayo de 2024

En Cali, en el marco del cierre de las jornadas del gobierno con los barrios populares, le pidió al pueblo que se constituya en poder constituyente: “Se confundió el concepto de poder constituyente con el de Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, un problema de ignorancias”.

Seguida esa aclaración dijo lo que se espera del poder constituyente: “Que el pueblo de Colombia no solamente sea un oidor, peor aún, un ente pasivo que se lleva como rebaño, como mucho antes ha pasado, sino que el pueblo de Colombia decida”.

Subrayó que, contrario a lo que había dicho el 15 de marzo, el poder constituyente era para las reformas sociales e invitó a la oligarquía, al establecimiento y a la clase política tradicional a un acuerdo nacional que podría llevar a un referendo.

27 de mayo de 2024

Por medio de X, escribió que “en mi opinión le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo; también está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo: una Asamblea Constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente”.

