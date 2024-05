Petro al defender constituyente: “No soy como Uribe, no soy adicto al poder”

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar de una constituyente durante el discurso que ofreció en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se concentraron manifestantes que participaron en las marchas del 1 de mayo.

“El poder constituyente no es una frase lanzada por ahí, al calor de un discurso allá en Cali. Es una propuesta para la historia”, manifestó el jefe de Estado, quien lanzó dardos a Álvaro Uribe.

“El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder. Los adictos al poder terminan matando y el poder lo que hay es que entregárselo a la gente, que es la democracia real, y yo lo que quiero es una democracia real en Colombia”, aseveró Petro.

Según el presidente, hay que “salir a las calles, a los barrios, a organizar el poder constituyente. Es organizar las asambleas populares en todos los lugares de Colombia, no solo para detener un golpe, sino para proponer y hacer en realidad los grandes cambios de este país, que los necesita”.

"El poder constituyente es la capacidad de la población de decidir, decidir en favor de las reformas o decidir en contra de las reformas, decidir por la paz o decidir por la muerte, decidir por la vida de todos y de todas o decidir por la muerte la nación”, aseveró.

Petro sostuvo que “la historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa. Vamos por el camino del cambio”.

Y aseguró que quienes se agruparon en la Plaza de Bolívar son quienes “se habían pronunciado en las elecciones” de 2022, en las que él fue elegido presidente de la República.

“Esté yo o no, si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, el pueblo en las calles recuperará la democracia y la voluntad popular”, dijo poco antes de terminar su discurso.

“Esto no quiere decir que el presidente esté convocando a una confrontación social, violenta, no. Mientras no pasen hacia la destrucción de la democracia, no, porque nosotros defendimos con nuestra sangre un proyecto democrático para Colombia”, agregó.

