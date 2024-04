Petro y un trino satírico durante marchas en su contra: “La clase dominante”

Haciendo uso de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro lanzó un polémico mensaje en medio de las marchas que se llevan a cabo este domingo en diferentes ciudades del país contra su gobierno.



En su cuenta de X, el jefe de Estado reposteó un video satírico de Jaime Garzón cuando hacía el noticiero Quac. En las imágenes el humorista llevó a cabo una parodia de Rudolf Hommes, exministro de Hacienda de César Gaviria.

“La clase dominante”, escribió el presidente Petro en esa red social.

El trino satírico generó diferentes opiniones entre los usuarios de X. Algunos lo cuestionaron por la forma en la que afrontó la situación, desconociendo supuestamente el descontento de los manifestantes, mientras que otros expresaron su respaldo.

"Yo voté por usted, pero hoy me encuentro marchando contra su gobierno", "Te vas a ir por la puerta de atrás", "Lo siento, el pueblo te ha abandonado", "Hoy marchan porque tienen miedo de no recuperar el poder", manifestaron algunos usuarios de X.

¿Cómo analizar las marchas contra Petro?

Pedro Viveros, analista político, se refirió a las manifestaciones que se llevan a cabo en diferentes ciudades de Colombia contra el gobierno del presidente Petro y las reformas que cursan en el Congreso.

Según Pedro Viveros, algunos de los mensajes enviados por el mandatario “contribuyeron” para que los ciudadanos salieran a las calles a marchar.

“Lo que me parece es que en las últimas dos o tres semanas el presidente Petro y el Gobierno se encargaron, por medio de ciertas decisiones y mensajes, de contribuir a que la gente saliera más a las marchas. Si el presidente, por ejemplo, no hubiera soltado esa frase de querer hacer una constituyente, no hubiera avivado eso que pasó con la reforma a la salud, no hubiera dicho esto del día cívico... creo que también aumentó mucho el fervor de los opositores. Creo que las actitudes del Gobierno y su mensaje se ha encargado de echarle más fuego a la hoguera de los opositores para que salieran a marchar”, aseguró Viveros.

El experto dice que varias de las personas que salieron a demostrar su inconformismo lo hicieron “espontáneamente” y que las marchas “no le pertenecen al uribismo”.

“Hoy en día uno no puede decir que esa marcha le pertenece al uribismo, yo no me atrevería a decir eso. Eso es una marcha de personas que salieron espontáneamente en búsqueda de un factor para ver quién los agrupa en alguna oposición a futuro”, indicó Viveros.