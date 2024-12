Polémica por canción que ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó en Festival de Compositores

Toda una polémica ha desatado el ministro de Educación Daniel Rojas por su participación en la versión #47 del Festival de Compositores de San Juan del Cesar, en el sur del departamento de La Guajira.

En este municipio de Colombia se realiza el festival que tiene como objetivo preservar la cultura de la música de acordeones. Dentro de la celebración se hace el concurso de compositores en diferentes categorías.

Los organizadores del festival le dijeron a Noticias Caracol en vivo que, para sorpresa de ellos, se encontraron con una canción que compuso el ministro de Educación, titulada Se terminó el contrato, la cual fue eliminada. Aseguran los organizadores que no tenían conocimiento que la composición pertenecía al alto funcionario y que no les llamó la atención el nombre de la persona que figuraba como la creadora.

El jurado calificó la canción del ministro de Educación, Daniel Rojas, y de 1.0 a 10.0 la canción quedó con un puntaje de 3.0. Sin embargo, se generó una polémica luego de que se habrían movido influencias y se habría presionado a la delegación, cuyos miembros se sintieron sorprendidos cuando se dieron cuenta que la canción que acababan de eliminar era del ministro Rojas.

¿Qué dice la canción de Daniel Rojas?

Álvaro Álvarez, presidente del Festival de Compositores de San Juan del Cesar, habló en Noticias Caracol sobre lo sucedido y explicó que la canción del ministro de Educación estaba inscrita en la categoría de aficionado: “Se le hizo el seguimiento, la preselección, pasó el primer filtro hecho por los compositores de Sayco y cuando se inició el concurso se puso un jurado invitado, que son autoridad en esto, y se tropieza el doctor Hinojoza, que es el que arma la polémica, que encontró en la canción una frase muy fuerte en contra de la mujer. El tema se refiere a la mujer, no es una cuestión de despecho. La novia se le iba y en su terminología él dice que le va a extrañar el polvo. Eso le impactó al jurado y dijo que para él es un término vulgar y optó por ponerle 3 puntos”.

Además, el presidente del festival aseguró que el ministro Daniel Rojas utilizó el mismo nombre de una canción compuesta en el año 2005 por el rey vallenato Alberto Jamaica. “Esa es otra infracción y otra forma de burlar los estatutos de nuestra fundación. Nosotros hemos dicho que la canción profesional puede concursar si nunca la han grabado y en aficionado la canción debe ser inédita y resulta que la canción ya tiene una ejecución pornográfica, que también incurre en un fraude. Entonces, la fundación tomó la decisión de eliminarla”.

¿Qué dijo el ministro de Educación sobre su canción?

A través de su cuenta de X, el ministro Daniel Rojas manifestó: “Sí, soy un apasionado del folclor vallenato, es la única y más bonita herencia que me dejó mi abuela, una mujer guajira que influyó de manera definitiva en mi formación. Siempre sentí que las historias que de niño mi abuela me contaba sobre su región tenían una relación intrínseca con los cuatro aires, como si ella, sin proponérselo, las ambientara con música de acordeón. Mi recuerdo de sus viajes a su pueblo natal es el de verla regresar llena de paquetes en los que, además de toda clase de manjares, traía los últimos lanzamientos musicales para escucharlos conmigo en el equipo de sonido de su casa. Así crecí y, aunque por razones obvias no podría ser un exponente, me dejé encantar de la leyenda y la hice parte de mi vida. Es mi hobbie”.

El alto funcionario agregó que, “convencido por mis amigos guajiros, envié un intento de canción -que desde hace años tenía por ahí- al festival de San Juan, solo para sentirme parte, como queriendo y no queriendo, amarrado por las cadenas que impone un cargo que asfixia la humanidad y que se ciñe a la acartonada rigidez centralista de las buenas formas donde el vallenato es vulgar por antonomasia pero liberando al espíritu insubordinado que reivindica mi niñez y la figura de mi abuela, sin mayores pretensiones, como alguien que disfruta de su hobbie”.

Finalmente, Rojas aseguró que “dijo un periodista que era una letra vulgar, se inventó una divertida historia que incluye una casa de recreo que para su infortunio no conocí ni sé de dónde la sacó porque -para frustración mía- jamás estuve en el festival, no porque no hubiera querido sino por las ocupaciones que me impone el cargo. Debo decir que han sido divertidas la cantidad de cosas que ha inventado alrededor de la historia. Ya Escalona había advertido sobre la lengua sanjuanera y aunque se trata de un periodista opositor con el que he confrontado ideas políticas, prefiero entenderlo con la picardía propia del folclor donde son varias las historias de gente que se quiso hacer célebre a partir de la mala fe y les cayó la gota fría”.

