Por gastos de Verónica Alcocer, muchos se preguntan: "¿Es necesaria la figura de primera dama?"

Durante la noche del jueves 11 de enero de 2024, la Presidencia de la República salió en defensa de la “labor social” que ejerce la primera dama Verónica Alcocer, esto después de la publicación de La Silla Vacía, medio que denunció que las funciones de los integrantes del círculo cercano de la esposa del presidente Gustavo Petro han costado más de mil millones del presupuesto nacional.



En aquel comunicado, se lee que el maquillador, fotógrafo, vestuarista y demás personas señaladas de cobrar por acompañar a la primera dama en su agenda "no prestan servicios exclusivos para Verónica Alcocer".

Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, recalcó en Caracol Ahora que antes de publicar el polémico informe, el portal le había solicitado a Palacio que les diera una explicación sobre los costos del pago de la comitiva de la primera dama, pero solo obtuvieron respuestas detalladas de los dineros después de la divulgación.

A su vez, Pacheco destacó que en ningún momento el Gobierno pidió una rectificación del gasto, sino que hizo una lista de funciones que justifican la contratación de las personas involucradas, entre ellos: Mauricio Vélez (fotógrafo), Fady Flórez (estilista) y Carolina Plata (mejor amiga de Verónica Alcocer y encargada del protocolo de Presidencia).

Esta polémica ha vuelto a agitar el debate sobre la necesidad de la figura de la primera dama en Colombia, tanto así que expertos constitucionalistas, como Juan Manuel Charry, dicen que la posición que adquiere la esposa del presidente de la república es puramente “protocolaria”, no vinculada con el Estado, por lo cual no le corresponde hacer gasto público como funcionaria.



“De manera que los gastos que tengan que ver con ella deben responder por ellos quienes los contratan, que probablemente sean el Departamento Administrativo de la Presidencia o instituciones como el Instituto de Bienestar Familiar, Coldeportes o cualquiera otra que deben cumplir con los requisitos de sustitución y, que en principio, no tienen por qué contratar a favor de la primera dama que, en últimas, no es más que un particular”, recalcó Charry.

La Silla Vacía coincide con el medio El País de España que publicó un artículo sobre el tema asegurando que “no solo el gasto público es indebido” en este caso, sino que "las revelaciones chocan con la narrativa de un gobierno que apela constantemente a lo popular y persigue -al menos discursivamente– cierto grado de austeridad".