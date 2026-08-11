Presidente De la Espriella celebra rescate de Daniela Largo en Pereira tras terremoto: "Esperanza"

Tras el rescate de Daniela Andrea Largo, una mujer que se encontraba debajo de los escombros en un hotel de Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y celebró la "labor heroica" de los bomberos. El mandatario, junto con el ministro de Interior, Rodrigo Lara, aseguró que fueron 7 horas de labores de rescate luego de que sus conocidos reportaran que la estaban buscando.

"¡Hay esperanza! Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos. (...) Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida y puedan regresar a los brazos de sus familias", escribió el presidente, quien en la noche de este martes también firmó el decreto de Desastre de Carácter Nacional tras el terremoto de 7,4 que dejó graves afectaciones en ciuddes como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales, entre otras.

El rescate de Daniela llegó 36 horas después del sismo. Los equipos de rescate tuvieron que hacer dos excavaciones tratando de llegar a la mujer. Durante el procedimiento le pasaron una máscara de oxígeno e hicieron un orificio en la parte superior de los escombros, penetrando cuatro placas de concreto que tenía la mujer encima, al tiempo que hicieron un túnel por la parte inferior y por donde la sacaron. "Es muy gratificante, es muy emocionante porque desde el momento en que se hace la activación lo que se busca es sacar a nuestros compatriotas con vida", aseguró Johana Mejía, miembro del Cuerpo de Bomberos de Bogotá que estuvo junto a Daniela durante las labores para sacarla de los escombros.



Otro de los rescatistas de Pereira narró para Noticias Caracol que el rescate "estaba muy difícil" debido a que "había una reja con puerta corrediza muy extensa", la cual tocaba cortar poco a poco para llegar a donde estaba la mujer. "Prácticamente cabíamos dos compañeros y una camilla en la mitad... era una cosa bastante grande lo que estábamos ahí perforando. Cuando hicimos esto, simplemente empezamos a avanzar, creo que avanzamos alrededor de 2 metros. Los compañeros de Bogotá nos hicieron un relevo y ellos siguieron en la gestión", comentó.



Para rescatarla, tuvo que hacerse "una maniobra casi que artesanal para poderla sacar por la complejidad del sitio, el lugar tan profundo y que no había como meter equiposm tocaba hacerlo pues así como a la fuerza bruta de uno mismo. Entonces yo lo único de lo que me apersoné fue de un cincel plano. Y con esto hice como palanca entre los dos cuartones y con la otra mano la abracé por encima y así pude irla como medio liberando a poquitos". Aseguró sintió miedo de que la estructura colapsara, pero que afortunadamente logró sacar a la mujer con vida sin sufrir lesiones.

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El Gobierno elevó este martes a 181 la cifra de fallecidos por el terremoto y anunció que declarará la emergencia económica para facilitar también la atención de los afectados, disponiendo totalmente del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Cali y Pereira presentan la situación más crítica, con estructuras colapsadas y personas atrapadas; Quibdó reporta personas heridas y afectaciones en edificaciones; Manizales registra daños estructurales en evaluación. Adicionalmente, se registran víctimas fatales confirmadas en Manizales, Cali, Quibdó y Pereira.

LAURA VALENTINA MERCADO

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