Presidente Petro pide que “cojan vivo a Iván Mordisco” porque “va a la cárcel a hablar”

Sigue el cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. El jefe del Estado manifestó que quiere que capturen a ese criminal, porque hablará desde la cárcel.



“Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten. Porque dice un Twitter que él dijo que, entonces dicen que el Twitter dijo que, y me tiene en un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamientos”, aseveró el presidente Petro.

Asimismo, el mandatario indicó que no se apoya en las armas ilegítimas de la nación, pues él hizo la paz hace 30 años.

“No quiero que lo maten por allí. Quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue y si fue lo que dijo que dijo. A mí no me interesan ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación”, concluyó el jefe de Estado colombiano.



El cruce entre el presidente y Mordisco

El 20 de marzo, el presidente Gustavo Petro se refirió a Iván Mordisco y al Estado Mayor Central: “Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución. Qué revolución ni qué carajos, deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad”.

Asimismo, el jefe de Estado colombiano aseguró que alias Iván Mordisco es "un traqueto vestido de revolucionario".

Un día después, Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, contestó las palabras del presidente: "Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo".