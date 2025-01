¿Quiénes son los presos políticos que Petro mencionó cuando anunció que no irá a posesión de Maduro?

En la mañana de este miércoles 8 de enero, el presidente Gustavo Petro confirmó que no asistirá a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela , prevista para el 10 de enero. El jefe de Estado colombiano señaló también que las elecciones del 28 de julio de 2024 "no fueron libres".

A través de su cuenta de X, el mandatario mencionó que no irá a la posesión de Maduro porque, “igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela”.

¿Quiénes son Enrique Márquez y Carlos Correa?

Enrique Márquez es un político venezolano, quien fue candidato presidencial en las últimas elecciones del 28 de julio de 2024. Márquez fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) entre los años 2021 a 2023.

El líder opositor fue detenido por las fuerzas de seguridad el 7 de enero, tres días antes de la posesión presidencial de Nicolás Maduro. El partido venezolano Voluntad Popular expresó que “denunciamos que la dictadura de Nicolás Maduro secuestró al excandidato presidencial Enrique Márquez, en medio de una ola de desapariciones de dirigentes y activistas de derechos humanos este martes. Márquez, al igual que la mayoría de los venezolanos, no avaló el fraude de Maduro el pasado 28 de julio. No ha cometido ningún delito. Exigimos que aparezca ya y sea liberado inmediatamente".

De momento, el partido de Márquez no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho, que sucede tras la detención este mismo martes de seis políticos opositores, además de la denunciada "desaparición" del activista Carlos Correa y del "secuestro" del yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, en Caracas.

Márquez exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio, y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial.

El pasado 31 de diciembre, Márquez aseguró que la "voluntad de cambio" político de los venezolanos está "intacta", pese a que tanto el CNE como el TSJ -dijo- "se colocaron al margen" de la Constitución.

En ese sentido, sostuvo que se debe perseverar en la búsqueda del cambio para evitar -añadió entonces- que la carta magna "se convierta en letra muerta".

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denuncia fraude electoral y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, lo que dice probar con el 85,18% de las actas que -asegura- recogió el día de las elecciones gracias a testigos y miembros de mesa desplegados en los centros electorales.

Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano detenido por el gobierno de Maduro - FEDERICO PARRA/AFP

En cuanto a Carlos Correa, también mencionado por el presidente Gustavo Petro en su publicación, la ONG de Venezuela Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social denunció este martes la desaparición de su director ejecutivo, Carlos Correa, quien, según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados".

"Se desconoce el paradero de nuestro director ejecutivo Carlos Correa desde las 5:00 pm (21:00 GMT) aproximadamente, de este 7 de enero. No ha sido posible establecer comunicación. Según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados. Exigimos al Estado que aparezca sano y salvo", publicó la organización en la red social X.

La desaparición de Correa fue denunciada también por diversos activistas, que exigen conocer su paradero, a la vez que condenan su supuesta "detención".

La ONG Provea, que se refirió a la desaparición como "detención arbitraria", condenó el hecho, que argumentó con la información brindada por testigos, que aseguraron que fue "interceptado" en la tarde por funcionarios del Estado.

La organización subrayó que, "en medio de la escalada represiva postelectoral, las autoridades venezolanos que “han arreciado los ataques y actos de persecución contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y políticos, en un intento por imponer el silencio ante la constante exigencia ciudadana para que se respete la voluntad popular expresada" el pasado julio.

Provea se refirió así al resultado de los comicios, cuya victoria fue otorgada el presidente Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras la oposición reivindica el triunfo para su líder, Edmundo González Urrutia, con el apoyo de numerosos países y organismos nacionales e internacionales.

Por su parte, el movimiento ciudadano Dale Letra se sumó a la denuncia por la "desaparición del defensor de derechos humanos" y reclamó "respeto al Estado de derecho" que -considera- no se cumple.

Al reclamo se unió también el Sindicato Nacional de Trabajador de la Prensa (SNTP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otros, que secundaron políticos opositores, como el exdiputado Juan Pablo Guanipa.

Carlos Correa, detenido por el gobierno venezolano - Redes sociales

"Elecciones en Venezuela no fueron libres": Gustavo Petro

Sobre las elecciones en Venezuela, el pr"esidente Petro dijo que “la solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados en Europa, en Venezuela y en los EE.UU. Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos”.

Además, expresó que “el gobierno colombiano entiende que nuestros dos pueblos están ligados por sangre, cultura e historia, y que cerrar fronteras, evitar el relacionamiento diplomático y separar nuestros pueblos a la fuerza es de una brutalidad enorme. Lleva a que las fronteras sean de las mafias, y se provoca el hambre de millones de seres humanos colombianos y venezolanos y su éxodo, y a la violación sistemática de sus derechos humanos. Cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos”.

¿Colombia romperá relaciones con Venezuela?

Sobre las relaciones entre los dos países, Petro sostuvo que “Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela. Las fuerzas progresistas de Colombia mantendrán su relación de colaboración y amistad con todas las fuerzas progresistas de Venezuela en procura de una gran dialogo político y social que lleve a la paz a toda la región y prevenga la violencia. La libertad de los pueblos es el objetivo de cualquier progresismo”.

El presidente también manifestó que “no podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas. Permanecer en el poder y regalar el petróleo parece ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana. En mi caso personal, jamás aceptaré tal propuesta. La unidad el pueblo, a pesar de sus diferencias internas, es la base de una poderosa soberanía. Por tanto, el dialogo interno es el instrumento fundamental de la soberanía”.

Finalmente, el jefe de Estado indicó que “la lucha de Bolívar siempre fue por una región democrática y soberana. Creo que es lo contrario de lo que se propone desde esos núcleos de la política norteamericana. Solicitamos la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas”.