El presidente Gustavo Petro confirma que no asistirá a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó este miércoles 8 de enero que no asistirá este viernes a la posesión presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela . En una extensa publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado dijo que esto debido a hechos como la detención de "Enrique Márquez, destacado progresista venezolano" y "Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela".

"La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados. En Europa, en Venezuela y en los EEUU", agregó Petro.

En su mensaje, el presidente colombiano enfatizó: "Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos". En ese sentido, dijo: "No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas".

Nicolás Maduro y Edmundo González.

Y aclaró que "Cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos", por lo que fue claro en que "Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación".

No obstante, solicitó, "desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela".

Este pronunciamiento se da luego de que más de 500 personalidades, entre ellas excancilleres, académicos y empresarios expresaron su rechazo a la posible asistencia del Gobierno colombiano a la investidura de Maduro como presidente de Venezuela este viernes y le habían pedido reconsiderar esa decisión. Así lo expresaron en una carta abierta dirigida al presidente Petro, al Congreso y a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que lleva la firma de los excancilleres Carolina Barco, María Angela Holguín, Marta Lucía Ramírez, Noemí Sanín y Guillermo Fernández de Soto, entre otros.

La ONG Foro Penal indicó que 1.903 personas siguen encarceladas por disentir con el régimen de Maduro, la mayoría de ellas detenidas luego de las elecciones en Venezuela. Por lo menos 42 son adolescentes - FEDERICO PARRA/AFP

Los firmantes, todos de gobiernos anteriores al de Petro, aseguran que "el 90% de los colombianos está en desacuerdo con que el Gobierno de Colombia reconozca a Nicolás Maduro como presidente y más de siete millones de ciudadanos venezolanos se han visto obligados a emigrar".

También este martes el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, ganador del Nobel de la Paz en 2016, pidió a Petro retirar a su embajador en Caracas como lo hizo horas antes el Gobierno de Chile.

Cabe recordar que el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, había dicho en diciembre pasado que Petro estaba evaluando quién representará a Colombia en la investidura de Maduro, aunque inicialmente estaba prevista una delegación de bajo perfil liderada por el embajador en Caracas, Milton Rengifo.



Colombia no romperá relaciones con Venezuela, aclaró Petro

"Las fuerzas progresistas de Colombia mantendrán su relación de colaboración y amistad con todas las fuerzas progresistas de Venezuela en procura de una gran dialogo político y social que lleve a la paz a toda la región y prevenga la violencia. La libertad de los pueblos es el objetivo de cualquier progresismo", agregó el presidente en su mensaje de este miércoles.

El jefe de Estado colombiano afirmó también: "Permanecer en el poder y regalar el petróleo parece ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana. En mi caso personal, jamás aceptaré tal propuesta. La unidad el pueblo, a pesar de sus diferencias internas, es la base de una poderosa soberanía. Por tanto, el dialogo interno es el instrumento fundamental de la soberanía".

Po último, abogó por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. "Solicitamos la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas".

Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro.



Venezuela vive momentos de tensión política por la investidura presidencial del próximo 10 de enero, que reclaman Maduro y el opositor Edmundo González. Con protestas opositoras, una manifestación paralela del chavismo y calles repletas de policías y militares encapuchados, el país vecino está a la expectativa en la cuenta regresiva hacia la cuestionada investidura de Maduro.

La oposición, liderada por María Corina Machado, acusa a Maduro de "robar" las elecciones del 28 de julio y llamó a movilizaciones para el jueves en todo el país a favor de Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria en esos comicios. El oficialismo también marchará ese día.

¿Quiénes son los dos hombres que menciona Petro?

Entre las razones que enumera el presidente está la detención de Enrique Márquez y Carlos Correa. Pues bien, Márquez es un excandidato opositor a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela por el partido Centrados, y fue detenido este martes por agentes de seguridad del Estado, según denunció la formación antichavista Voluntad Popular (VP).

En la red social X, esta organización, que califica el hecho como un "secuestro", responsabilizó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusó de llevar a cabo una "ola de desapariciones de dirigentes y activistas de derechos humanos este martes".

De otro lado, la ONG Espacio Público, promotora de la libertad de expresión en Venezuela, pidió este miércoles la "liberación inmediata" de su director Carlos Correa, cuyo paradero es desconocido desde la tarde del martes. Espacio Público informó que acudirá a la sede de la fiscalía "para exigir información sobre donde está" Correa.

La última información que se tuvo de su paradero fue a las 17h00 locales (21h00 GMT) del martes. Las autoridades no confirmaron ninguna acción judicial en su contra.

"No ha sido posible establecer comunicación. Según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados. Exigimos al Estado que aparezca sano y salvo", indicó en la red X esta ONG, clave en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela.