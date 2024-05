Santos le responde a Petro: "Usar el acuerdo de paz para convocar una constituyente es un absurdo"

El expresidente Juan Manuel Santos dijo que usar el acuerdo de paz firmado con las extintas FARC, para convocar una constituyente, "es un absurdo".

Estas declaraciones del exmandatario se dan luego de la propuesta del presidente Gustavo Petro y de Álvaro Leyva de invocar una Asamblea Nacional Constituyente para implementar el acuerdo.

El expresidente Santos afirma que “la teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC”.

Juan Manuel Santos advierte que una asamblea constituyente solo se puede convocar “usando los procedimientos que establece la Constitución”.

Además, afirma que cualquier intento por hacer una constituyente utilizando otros métodos o por otra vía terminaría en un enfrentamiento “con el poder Legislativo, el poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos”.

Por último, el exjefe de Estado invitó al gobierno del presidente Gustavo Petro “a resolver los problemas que aquejan a la población. Una de las formas de hacerlo es implementar los acuerdos de paz, que no requiere constituyentes, ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en realidades”.

Desde el pasado 15 de marzo el presidente Petro puso al país a hablar sobre la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente.

“No es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, mencionó Gustavo Petro en Cali.

Además, en aquel momento el presidente dijo que “Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular se respeta. La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo, su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.

¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente?

Una Asamblea Nacional Constituyente es una figura con la que cuenta la Constitución Política para poder reformarse.

Así está plasmado en el artículo 374 de la carta magna colombiana, que reza que “la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo”.

Para que la Constitución sea modificada mediante una asamblea nacional constituyente, el Senado de la República y la Cámara de Representantes deben aprobar una ley para convocar a los colombianos a elecciones.

