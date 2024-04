Sergio Fajardo afirma que Petro se cree "el principio y fin de todas las cosas"

El excandidato presidencial Sergio Fajardo dijo que la multitudinaria movilización que se dio este domingo 21 de abril mostró “un malestar muy grande contra el gobierno del presidente Gustavo Petro”.



En entrevista con Noticias Caracol, Fajardo resaltó la importancia de las voces de quienes se manifiestan en las calles y dijo que es clave “aprender a respetarnos, a reconocer que hay diferentes posiciones, a saber escuchar y no caer en la trampa de la agresión”.

Fajardo recalcó que “el presidente ha sido protagonista de la marcha y su comportamiento después de la marcha hace exactamente sentido a lo que manifiestan las personas: una forma displicente de reconocer el malestar, una forma agresiva de confrontar a quien no está de acuerdo con él, atrapado en su forma de ver y entender el mundo alrededor de él como único eje de lo que significa el pueblo y el resto de las personas no tienen que ver con él. Entonces, está en ese terreno permanente de la agresión, de la confrontación, de generar malestar”.

Aunque el excandidato Fajardo dijo que varias reformas son necesarias en Colombia y que deben ser explicadas con cuidado, enfatizó en que “un presidente que con la reacción que tiene no escucha, eso aumenta el malestar, aumenta la incertidumbre, los que más gritan entonces se hacen notar y necesitamos que le demos oportunidad a la razón, a escuchar, a construir consensos porque Colombia no necesita tanta beligerancia. El presidente tiene que ser el primer educador de Colombia”.

El presidente tiene una forma de actuar solo, que no escucha a nadie: Fajardo

Respecto a la respuesta que dio la directora del DAPRE, Laura Sarabia, sobre la multitudinaria marcha contra el presidente Petro y donde recalcó que como “gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica”, Fajardo manifestó que aunque la funcionaria es una de las personas más cercanas al mandatario y brindó un “mensaje sensato”, “el presidente tiene una forma de actuar solo, que no escucha a nadie. Alrededor del presidente no brilla nadie, y es el principio y fin de todas las cosas”.

Asimismo, Fajardo dijo que Gustavo Petro “vive en la confrontación, en el malestar. Esos mensajes que sacó, como han sido tantos, realmente son patéticos y yo he dicho que delirantes”.



“Yo no creo que el presidente se tenga que ir”

Aunque recalcó que las marchas del domingo mostraron su gran malestar con las propuestas y las reformas del gobierno, indicó que “yo no creo que el presidente se tenga que ir. Tenemos que exigirle”.

Aconsejó a la ciudadanía no caer en la "trampa de la provocación", pues "el presidente Petro, desafortunadamente, desde mi perspectiva, le gusta la confrontación, él se siente bien en la agresión y yo creo que eso es un error muy grande".