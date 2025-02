Susana Muhamad y su intención de aspirar a la Alcaldía de Bogotá: “Está dentro de la posibilidad”

En el programa en YouTube ‘Desnúdate con Eva’, la presentadora española Eva Rey entrevistó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien hace más de una semana le presentó su carta de renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro y está esperando la respuesta del mandatario.

Muhamad el pasado 4 de febrero de 2025, en el polémico consejo de ministros que fue televisado, le expresó al presidente Petro su inconformidad con el regreso al Gobierno de Armando Benedetti como jefe de despacho de la Casa de Nariño.

Noticias Caracol conoció que Benedetti ahora asumirá como ministro del Interior, cargo al que renunció Juan Fernando Cristo.

(Lea también: Hoja de vida de Armando Benedetti como ministro del Interior fue publicada en página de Presidencia )

En ‘Desnúdate con Eva’ , la todavía en ejercicio ministra Muhamad, que suena para ser la nueva directora de Planeación Nacional, expresó que cree que Petro la dejará en su actual cargo unos días más para darle cierre a la COP16.

“Tengo que estar en Roma entre el 25 de febrero y el 1 de marzo para el cierre de la plenaria que suspendimos en Cali, porque no pudimos terminar todos los puntos. Este es el segundo round para ver si logramos aprobar todo”, dijo Muhamad.

Preguntada sobre si ya habló con el presidente Petro tras su renuncia, manifestó: “Yo sí tuve una conversación con el presidente antes de que él viajara, pero ese era todavía un momento muy caliente por la situación, pero él ya regresó de los Emiratos y está reorganizando (…) hemos estado hablando por chat. Igual, mi carta está puesta por los motivos que di en ese consejo de ministros, me mantengo en ello y veremos si hay algún cambio o si no estaré por ahí el 2 o el 3 de marzo fuera del Gobierno”.

Por esa ruptura que se dio con el presidente Petro, la ministra aseguró que se siente “triste” y dijo que si el mandatario le pidiera quedarse lo consideraría “pero no en las mismas circunstancias” y puntualizó bajo qué condiciones: “Que Benedetti no sea el jefe de despacho. Yo sé que eso es muy difícil porque ahí yo sé que hay unos problemas de rango institucional (…) pero realmente no es posible continuar con ese señor como jefe de despacho”.

Además, dijo no sentirse arrepentida de haber votado por Petro y aseguró que lo volvería a hacer “pero hay que hacer cambios". También enfatizó en que "no me han gustado las alianzas de esta campaña (…) Si él (Petro) es la figura predominante que logró romper una derecha y un liberalismo de los últimos 30 años para llegar al poder y lo hace por un sacrificio personal de mucho tiempo, yo creo que la pauta política de la alianza y del Gobierno es del Gobierno que ganó, y los principios son del Gobierno que ganó, y eso se ha puesto un poco en entredicho en el balance del poder del Gobierno y eso genera parte de la crisis que pasó”.

¿Qué aspiraciones políticas tiene Susana Muhamad a corto o mediano plazo?

Sobre su futuro político y aspiraciones a nuevos cargos públicos, Muhamad adujo: “La gente me dice que valdría la pena una precandidatura dentro del Pacto Histórico y también me han dicho sobre la Alcaldía (de Bogotá), y Petro me dijo que fuera al Senado”.

La ministra subrayó que hasta una semana antes del consejo de ministros, en el que se evidenció el distanciamiento del gabinete, “mi tendencia real era terminar el Gobierno, por lo menos terminar todo este año, hasta diciembre del 25, o sea, no ir a elecciones. Estaba pensando más en unirme a la campaña en enero, apoyar la campaña y pensando más hacia un horizonte de mediano plazo con la intención de terminar bien esta agenda ambiental que es una oportunidad única”.

Tras lo ocurrido, la ministra fue enfática en decir que tendrá que esperar a ver cómo van transcurriendo las cosas en los próximos días. Eso sí, no descartó la precandidatura a la presidencia ni el ser candidata a la Alcaldía de Bogotá: “Sí, está dentro de la posibilidad”, concluyó.

