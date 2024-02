Tras cerco a Palacio de Justicia, María José Pizarro dice que fiscal “caldeó los ánimos hace meses”

María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico, rechazó el asedio del que fue víctima el Palacio de Justicia por parte de algunos manifestantes. Sin embargo, en diálogo con Noticias Caracol, subrayó que “nosotros hemos demasiado complacientes con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que ha venido desde hace meses caldeando los ánimos, que ha venido participando activamente en política, que además ha tildado al presidente la República de narcotraficante sin ningún tipo de prueba y que ha denigrado inclusive la figura presidencial”.



Insistió que “hay una participación abierta en política y, por supuesto, ayer se presenta en medio de un clima caldeado, como bien se decía, donde hay emociones de lado a lado, una situación que todas y todos no solamente debemos rechazar, sino lamentar, por parte de un grupo de radicales, cuando en realidad la manifestación se había convocado a la Fiscalía General de la Nación por parte de Fecode y allí estuvimos la mayoría de nosotros y no pasó absolutamente nada, todo estuvo en un clima de tranquilidad”.

La senadora defendió el actuar del presidente Petro, que envió a la Policía para "evitar que avanzara el clima de tensión que se presentaba en la corte”, y también reconoció el gesto de otros manifestantes. "Al principio, cuando empezó un grupo a intentar bloquear las entradas del Palacio de Justicia, los mismos manifestantes les dijeron ‘así no, así no’, y finalmente, quien se queda es el grupo más radical de ellos”.

Pizarro recordó que “todos tenemos el derecho constitucional a movilizarnos, a expresar nuestro rechazo frente a situaciones que nos agreden, que nos lesionan, pero siempre en el marco de la decencia, siempre en el marco del respeto y, sobre todo, a la institucionalidad”.



¿Por qué pedir que la Corte Suprema elija ya fiscal general, cuando en otros nombramientos han deliberado en más rondas?

“Independientemente de que a ti te guste o no te guste X o Y fiscal, que sea más cercano o no, nosotros no habíamos tenido fiscales participando abiertamente en política. Es que lo que ha hecho el fiscal general de la Nación es tensionar absolutamente la cuerda”, argumentó la senadora por el Pacto Histórico en Noticias Caracol.

Y agregó: “Como dirían las abuelas, el palo no es está para cucharas en el sentido de que tenemos unas cifras de impunidad, tenemos unos problemas de seguridad gravísimos, tenemos problemas que afectan, por ejemplo, directamente a las mujeres, los feminicidios, los abusos sexuales contra menores; tenemos graves delitos de corrupción que están engavetados, que no han sido investigados, que no se les pone la misma celeridad a unos procesos como se les pone a los otros, que no se actúa de manera proporcional, independientemente de cuáles sean los casos. Pareciese a veces que se actúa más en función de los intereses de los aliados políticos y que, además, tú sales a hablar claramente con un interés político y no manteniendo la imparcialidad de la justicia”.

Según Pizarro, “bajo ninguna circunstancia vamos a romper el orden constitucional ni vamos a ejercer una presión indebida (...) me parece absolutamente deplorable, y sea este el espacio para rechazar cualquier tipo de agresión”.

“Quien tiene la llave en este momento es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros evidentemente respetamos y respetaremos siempre las decisiones de la justicia. Puede que a veces no estemos de acuerdo, pero independientemente de eso acatamos las decisiones de la justicia y respetamos las decisiones de la justicia”, señaló.