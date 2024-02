Petro dice sobre marchas que solo hubo “dos breves momentos de gases en Medellín y Bogotá”

El presidente Gustavo Petro dio un balance sobre las marchas del 8 de febrero de 2024 luego de que algunos de los manifestantes bloquearon por alrededor de cinco horas la entrada y salida del Palacio de Justicia, luego de que la Corte Suprema no eligiera fiscal general.



“Reunido en Consejo de Seguridad con la cúpula de la fuerza pública. Se presentaron 71 manifestaciones y concentraciones en el país todas pacíficas, excepto dos breves momentos de gases en Medellín y Bogotá. Ningún herido en el país”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

Les recordó además “a quienes quieran manifestarse en ejercicio de sus derechos constitucionales no afectar de ninguna manera las instituciones. El gobierno garantiza la independencia de poderes en el país y la libertad de sus decisiones”.

Por su parte, el director del Dapre, Carlos Ramón González, dijo que lo ocurrido frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia se produjo “de pronto (por) algunos infiltrados y gente saboteadora” que “ha provocado unos acontecimientos que no son lo que quiere el Gobierno Nacional”.

Agregó que “se realizó la manifestación, como el presidente lo había pedido, dirigida a otro lugar que no fuera hacia la Corte Suprema de Justicia”.

Tras los bloqueos en el Palacio de Justicia, Petro señaló en cuenta de X que les "corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados. El tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país".

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que ante el fracaso del diálogo para desalojar a los manifestantes, "se pasó a intervenir para desbloquear los accesos y garantizar la libre circulación de los magistrados".

Condena generalizada

El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, condenó en duros términos el "bloqueo violento e ilegal" contra el Palacio de Justicia, acto que consideró "inaceptable".

"La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la república situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país", manifestó el magistrado.

Por eso, exigió "al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas".



El asedio fue condenado por líderes políticos y económicos como el expresidente César Gaviria (1990-1994), quien culpó directamente a Petro de lo sucedido por promover las manifestaciones de este 8 de febrero.

"Los actos en que está incurriendo el Gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales, inconstitucionales. El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución, no solo se salió del Estado de Derecho sino que estará incurriendo en actos criminales", manifestó Gaviria, quien acusó al mandatario de "un comportamiento dictatorial" que "raya en lo criminal".



"Incitar a protestas contra los poderes independientes para presionar sus decisiones es una amenaza directa al orden institucional", manifestó por su parte el expresidente Iván Duque (2018-2022) en su cuenta de X.

En el mismo tono se manifestó el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), quien aseguró que "el cerco violento a la Corte Suprema de Justicia y la pasividad cómplice del Gobierno de Gustavo Petro son el más grave atentado a la Justicia desde la toma del Palacio de Justicia por el M-19".