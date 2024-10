Una denuncia por estafa y otras polémicas de Andrés Hernández, cónsul respaldado por Petro

El cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, está en el ojo del huracán por una serie de denuncias relacionadas con deudas en las que incluso se habla de estafa. Reconstruimos el caso, a partir de un informe del diario El País de España sobre este, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro .

Según el informe del medio europeo, Andrés Hernández se habría quedado con los ahorros de una trabajadora del consulado en Ciudad de México que había estado 26 años en la sede diplomática.

La presunta víctima se llama Sonia Cuesta. En agosto de 2023, esta trabajadora colombiana se pensionó. La funcionaria había ahorrado cerca de 24 mil 500 dólares durante toda su vida, precisamente para aprovecharlos en la vejez. Su sueño era regresar a su tierra natal.

Haciendo los trámites, en el banco mexicano le dijeron que no podía cerrar la cuenta porque no tenían a dónde transferir el dinero, pues ella no contaba con una cuenta activa en Colombia. Básicamente, estamos hablando de más de 100 millones de pesos.

De acuerdo a la denuncia que interpuso Sonia Cuesta ante la Fiscalía General de la Nación y que fue divulgada por El País, el 14 de agosto del año pasado, el cónsul Andrés Hernández le ofreció transferir el dinero a su cuenta y después devolverle la plata cuando ella regresara a Colombia.

Las pruebas contra Andrés Hernández

Como prueba de su demanda, la señora aportó las dos consignaciones hechas a la cuenta del cónsul, una por 15 mil dólares y otra, unos días después, por más de 9 mil 500 dólares. Hasta ahí todo normal.

El 10 de septiembre Sonia Cuesta llegó a Colombia y lo primero que hizo fue abrir una cuenta y escribirle a Andrés Hernández para que le consignara su dinero. Según dice el diario El País, allí comenzaron las evasivas. Tres meses después, el cónsul le hizo una primera consignación por 2 mil dólares.

Siguieron pasando los meses y el funcionario, muy cercano al presidente Gustavo Petro, nada que devolvía el resto del dinero. En medio del desespero, la víctima viajó a México y visitó al cónsul de sorpresa. Como resultado de la visita, logró que él le consignara otros 3 mil dólares. Faltaban 19 mil. Después de eso, supuestamente, el señor volvió a desaparecer.

Es allí cuando Sonia Cuesta contrata un abogado, interpone una denuncia ante la Fiscalía, pero ni siquiera así hubo respuesta, recalca El País. Finalmente, Andrés Hernández apareció a través de un chat el 9 de julio de este año, después de que el Consejo de Estado tumbara su nombramiento al considerar que el periodista no cumplía con los requisitos para desempeñarse en ese puesto.

Tras varios mensajes por WhatsApp, quien fuera jefe de prensa de Petro y al que el mandatario volvió a nombrar en el cargo de cónsul, desapareció nuevamente para la señora Sonia y hasta ahora -según recalca ella- no le ha entregado el dinero.

Noticias Caracol confirmó que la denuncia por presunta estafa, efectivamente, está activa en la Fiscalía.

Otras deudas del cónsul Andrés Hernández



Pero la de la señora Sonia Cuesta no es la única deuda que tendría el funcionario, uno de los mayores defensores del presidente Gustavo Petro.

El diario El País de América publicó un correo donde el Ministerio de Relaciones Exteriores le advierte a Andrés Hernández que tendrá que responder por 12 mil 700 dólares producto de una contratación que no fue autorizada por la Cancillería. Pero, además, el medio de comunicación habla de varias otras deudas del diplomático colombiano, incluidos pagos de arriendo, así como de viajes costosos a Europa.

¿Y qué responde el cónsul Andrés Hernández? Dijo que, como es de una familia de clase media en Colombia, tuvo que endeudarse con bancos y amigos. Frente a la deuda con la Cancillería, sostuvo que está esperando respuestas a las múltiples cartas que ha enviado al ministerio, porque de acuerdo con su versión, contrató a un profesional para abordar los casos de trata de personas.

Y ante una publicación de La Silla Vacía, con la historia de Sonia Cuesta, contestó que todo es carreta y que esa es una deuda que está cancelando. Igualmente, indicó que no es verdad que tenga pendientes pagos por concepto de arriendos.

Sin embargo, el 2 de julio de este año, cuando él mismo anunció que saldría del cargo en el que después lo ratificaría Petro, aparecieron respuestas de una organización social de colombianos en México y de una mujer que al parecer es propietaria de uno de los apartamentos que el cónsul arrendó, pidiéndole que no fuera a abandonar el país sin pagar las deudas.

Y ojo porque hay un tema que queda en el tintero: ¿qué pasó con los viáticos que le pagó la Cancillería para que se devolviera a Colombia cuando fue destituido, si él supuestamente nunca salió de México? Recordemos que a Andrés Hernández el presidente Gustavo Petro lo volvió a nombrar en el cargo, a pesar de la decisión del Consejo de Estado.

