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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Vicepresidente José Manuel Restrepo afirma que “el Libro de la Verdad es un acto de responsabilidad”

Vicepresidente José Manuel Restrepo afirma que “el Libro de la Verdad es un acto de responsabilidad”

Restrepo dijo que los entes de control deben investigar si hubo delitos en la gestión del Gobierno Petro. También habló de la situación actual del país, las medidas tomadas frente a la tragedia generada por el terremoto y las proyectadas en materia económica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de ago, 2026
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José Manuel Restrepo
José Manuel Restrepo
Colprensa

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, habló en Noticias Caracol sobre el 'Libro de la verdad' que presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella y que fue entregado a la fiscal general de la Nación, el procurador y contralor para investigar presuntos hechos irregulares del gobierno anterior. Dijo que "el Libro de la Verdad es un acto de responsabilidad".

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