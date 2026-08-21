Vicepresidente José Manuel Restrepo afirma que “el Libro de la Verdad es un acto de responsabilidad”

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, habló en Noticias Caracol sobre el 'Libro de la verdad' que presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella y que fue entregado a la fiscal general de la Nación, el procurador y contralor para investigar presuntos hechos irregulares del gobierno anterior. Dijo que "el Libro de la Verdad es un acto de responsabilidad".

#Colombia | José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, habló en Noticias Caracol sobre el 'Libro de la verdad' presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y que fue entregado a la fiscal general de la Nación, el procurador y contralor para investigar… pic.twitter.com/fmuawh2aJP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 21, 2026

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