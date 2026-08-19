Presidente anuncia acuerdos con aseguradoras para quienes perdieron su vivienda tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella hizo un nuevo balance de las afectaciones del terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto. También, explicó cómo será el trabajo con las aseguradoras del país para todos aquellos cuya vivienda haya resultado perjudicada o derrumbada tras el sismo de 7,4. Con corte a las 12:30 de la tarde de este miércoles, estas son las cifras del último reporte de la UNGRD:

314 fallecidos

4.437 personas heridas

262 desaparecidos

30.664 viviendas destruidas

136.946 viviendas averiadas

302 edificios colapsados

5.809 edificios averiados

3.470 centros educativos afectados

352 centros de salud afectados

449 vías afectadas

De la Espriella indicó que la afectación se presenta en 15 departamento y 471 municipios. Además, 3.470 centros educativos y 352 centros de salud presentan afectaciones, mientras que los daños en la infraestructura incluyen 449 vías, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y cinco aeropuertos."La emergencia no ha terminado, y el Gobierno nacional no va a bajar la guardia. Seguiremos desplegados en el territorio como lo hemos hecho desde el minuto uno de la tragedia,", dijo el Presidente antes de entrar a un consejo de ministros en el cual va a firmar el decreto de emergencia económica.



La ayuda de las aseguradoras tras el terremoto

Tras una reunión con representantes de las compañías de seguros, el mandatario aseguró que el Gobierno cruzará la información oficial con las bases de datos de las aseguradoras para agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales. "Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados", afirmó De la Espriella en una declaración desde la nueva sede presidencial, el Palacio San Carlos en Bogotá.

El mandatario aclaró que los afectados disponen de "dos años para presentar las solicitudes ante las compañías aseguradoras" y desmintió versiones que advertían sobre un plazo de apenas dos días. Asimismo, anunció que los procesos relacionados con viviendas ubicadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (clase media y baja), una clasificación colombiana que agrupa a los hogares de menores ingresos, y las viviendas de interés social "tendrán atención prioritaria". Sin embargo, aseguró que la medida no implicará la exclusión del resto de los asegurados.



Otra de las decisiones anunciadas establece que, cuando una vivienda o una copropiedad cuente con pólizas emitidas por diferentes compañías, serán las propias aseguradoras las encargadas de coordinar la atención y definir los procedimientos correspondientes. "No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta", añadió el mandatario.



LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE

