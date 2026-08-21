Nuevo filtro del RUI amenaza continuidad de Renta Ciudadana para casi la mitad de beneficiarios

Miles de hogares colombianos recibieron una noticia inesperada sobre el futuro de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Prosperidad Social confirmó que el cuarto ciclo de pagos, inicialmente previsto para comenzar el 21 de agosto, será reprogramado para septiembre mientras se revisa la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI), una medida que podría dejar sin transferencias a cerca del 49% de las familias actualmente beneficiarias.

La decisión fue anunciada por la entidad tras detectar que la implementación del nuevo modelo de focalización establecido en el Decreto 662 de 2026 podría generar impactos significativos sobre los hogares que hoy reciben ayudas económicas del Estado.



Renta Ciudadana y Devolución del IVA tendrían fuertes cambios por el RUI

De acuerdo con Prosperidad Social, la aplicación del RUI modifica la información utilizada para establecer la situación económica de las familias y determinar quiénes cumplen las condiciones para acceder o continuar en los programas sociales. La entidad advirtió que, tras analizar los nuevos criterios de focalización y permanencia, "casi uno de cada dos hogares que actualmente recibe Renta Ciudadana podría dejar de recibir estos recursos".

En otras palabras, cerca del 49% de los beneficiarios correría el riesgo de salir de los programas de transferencias monetarias si se aplicaran de inmediato las nuevas reglas contempladas en el RUI. Frente a ese panorama, Prosperidad Social señaló que inició una revisión técnica junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para evaluar los efectos reales de la transición y buscar garantías para las familias que dependen de estos ingresos.



¿Por qué se aplazó el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana?

Según el comunicado oficial, el pago del ciclo 4 estaba programado para iniciar el 21 de agosto. Sin embargo, la entidad concluyó que mantener ese cronograma mientras se aplicaba el RUI podría provocar la suspensión de las transferencias para una parte importante de los hogares beneficiarios. Por esa razón, Prosperidad Social informó que reprogramará el ciclo para septiembre mientras avanza la revisión técnica y jurídica del proceso.



La entidad explicó que esta decisión busca actuar con prudencia frente a una medida que impacta directamente el ingreso de cientos de miles de familias vulnerables en el país. En ese sentido afirmó que "se trata de decirles la verdad a las familias, no generar falsas expectativas y actuar responsablemente frente a una situación que afecta directamente sus ingresos".



Beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA aún no tienen fecha exacta de pago

Aunque el cuarto ciclo fue trasladado para septiembre, Prosperidad Social aclaró que todavía no existe una fecha definitiva para el inicio de los desembolsos. La entidad precisó que el anuncio oficial se realizará únicamente cuando existan las condiciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias para efectuar los giros. Además, enfatizó que la reprogramación no significa que todos los hogares actualmente vinculados tengan asegurada su permanencia en el programa.



Mientras continúa el análisis, los beneficiarios deberán esperar las decisiones que surjan de la revisión conjunta entre Prosperidad Social y el DNP sobre la implementación del Registro Universal de Ingresos.

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La entidad también hizo un llamado para evitar desinformación y posibles fraudes. Prosperidad Social reiteró que las familias no tienen que realizar inscripciones adicionales ni pagar ningún trámite relacionado con la reprogramación de los pagos. "Las familias no necesitan inscribirse nuevamente, pagar ningún trámite ni acudir a intermediarios", indicó la entidad en su comunicado.

Asimismo, recordó que cualquier novedad sobre Renta Ciudadana, Devolución del IVA y la aplicación del RUI será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de Prosperidad Social. La revisión en curso marcará el futuro de uno de los programas sociales más importantes del país, que actualmente llega a cerca de 700.000 hogares y entrega transferencias de 500.000 pesos cada dos meses, recursos que para muchas familias representan un apoyo esencial para su alimentación y necesidades básicas.

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ÁNGELA URREA PARRA

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