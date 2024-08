Aumentaron un 42% las acciones legales contra las EPS en los primeros cuatro meses de 2024

En los primeros cuatro meses de 2024 se registró un notable aumento en las acciones legales contra las EPS en Colombia. El informe de ''Así Vamos en Salud'' revela que se radicaron 84.445 acciones, frente a las 59.371 del mismo periodo en 2023, lo que representa un incremento del 42.2%. Esta subida se refleja en una mayor demanda por parte de los pacientes para acceder a servicios médicos esenciales.

Las cifras del informe muestran incrementos significativos en las radicaciones de quejas. Un aumento del 49.7% en solicitudes para procedimientos médicos, un 77.5% en solicitudes de medicamentos y un 70.2% en asignación de citas. Esta alza se atribuye a las prolongadas demoras en la asignación de citas, la escasez de medicamentos y las largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas.

Según la Defensoría del Pueblo, las EPS con el mayor número de tutelas radicadas en su contra son Nueva EPS, Sura EPS, Savia y Asmet Salud. Estas tutelas han sido presentadas en despachos judiciales de Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander y Santander.

Lo que dicen los usuarios de las EPS

Luis Ernesto Joya, uno de los afectados, expuso su situación: “Mi hijo es epiléptico y no me dan el medicamento que necesita. Tengo que comprarlo yo mismo, pero no tengo los recursos. Cada 15 días debo gastar 80.000 pesos en medicinas que no puedo pagar”.

Adriana Sánchez, otra usuaria, describió su experiencia: “Acabo de venir y no hay medicamentos. He perdido mucho tiempo viniendo aquí sin resultados. Me dicen que vuelva en una fecha que no sé dónde es”.

Blanca Valencia, quien también enfrenta problemas con el suministro de medicamentos, comentó: “Vengo desde Bosa la Libertad y he tenido que esperar de dos a cuatro horas sin que me entreguen los medicamentos de control. No es justo que tengamos que pasar por esto”.

Más problemas con los sistemas de salud

La asignación de citas también sigue siendo un gran desafío para los pacientes. Guillermo Guerrero explicó: “Ahora para sacar una cita es casi imposible. Antes iba al hospital y me daban la cita directamente. Ahora hay largas esperas y muchos pacientes”.

El informe de ''Así Vamos en Salud'' también destaca que el aumento en las acciones legales se refleja en los 511.000 derechos de petición radicados, lo que muestra un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Augusto Galán, director de ''Así Vamos en Salud'', afirmó: “Hemos encontrado un incremento del 42% en las tutelas relacionadas con el acceso a citas y medicamentos, lo que indica una creciente preocupación en el acceso a la atención sanitaria”.

La Superintendencia de Salud, consultada sobre el informe, indicó que está en proceso de revisión del documento y se comprometió a emitir un pronunciamiento detallado sobre la situación de las EPS y las quejas de los pacientes una vez finalizado el análisis.