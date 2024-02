¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Psiquiatra lo explica

Mientras que el índice de depresión para el mundo se ubica en 3,8%, el de Colombia supera esa cifra con un 4,7%, lo que significa que cerca de 2,5 millones de ciudadanos sufren este mal.



El doctor Mauricio Castaño, presidente Asociación Colombiana de Psiquiatría, revela un panorama preocupante porque “se ha venido diagnosticando más, hay una mayor concentración en ciertas regiones y cuando tú ves ese informe hay mayor concentración de psiquiatras y enfermedad mental en Bogotá, Medellín y Cali, entonces queda una parte sin proteger y la parte protegida es insuficiente por falta de profesionales, porque nos falta formar más, porque ha aumentado el diagnóstico y porque las condiciones han empeorado”.

El experto dijo que se debe “aceptar que vivimos en un país que ha sido violento, y la violencia favorece lo que es el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, todo eso ha llevado a lo que estamos presentando en este momento”.

El doctor Castaño también expresó su preocupación “porque estamos en un país donde hay muchos factores que influyen sobre la enfermedad: genéticos, biológicos y ambientales, y sí se ha desatendido porque no tenemos los suficientes profesionales en el país para brindar este tipo de atenciones”.

El tabú que existe sobre la consulta psicológica o psiquiátrica, el acceso a este servicio y el déficit de profesionales disponibles crean una tormenta perfecta en la que, según datos del Ministerio de Salud, el 66,3% de los colombianos dice haber enfrentado algún problema de salud mental.



Señales de alerta de depresión

“Todos tenemos tristezas, pero la tristeza es algo que es temporal, es más pasajero. La depresión es cuando llevas muchos días con esa tristeza y no se ha resuelto, cuando la intensidad es demasiado alta, cuando una persona tiene esa tristeza que es de mucha intensidad o cuando no tiene intensidad también, porque es normal sentir tristeza, pero hay personas que ni la sienten, eso también es anormal. Y cuando esa tristeza da unas respuestas que no son adecuadas -por ejemplo, cuando en medio de esa tristeza no funcionas bien en el trabajo, no funcionas bien en tu familia, no te preocupas por tu cuidado personal- ahí ya hay que estar diciendo acá está empezando una depresión”, explicó el doctor Castaño.

Hay tres grupos particularmente vulnerables: los jóvenes, las mujeres embarazadas y en estado de posparto y los adultos mayores, en especial los jubilados.