En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Esto dicen expertos sobre la gripe H3N2 y su creciente circulación: ¿Cómo se propaga?

Esto dicen expertos sobre la gripe H3N2 y su creciente circulación: ¿Cómo se propaga?

Según los médicos, hay que tener principal cuidado con los niños menores de 5 años, las personas adultas mayores y pacientes con enfermedades de base, pues son las más vulnerables.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Esto dicen expertos sobre la gripe H3N2 y su creciente circulación: "No es un virus pandémico"
Imagen de referencia -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad