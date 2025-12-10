El Centro Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades ha informado sobre la creciente circulación de un virus conocido como la gripe H3N2 en países de Europa y otros del mundo. Esta variante de influenza ya llegó a los Estados Unidos y, según expertos, podría provocar más hospitalizaciones.



La doctora Lana Zerrer, directora médica de Bonne Health, le dijo al medio Fox News que “La diferencia este año radica en que la variante predominante es la de influenza A y la variente H3N2. Generalmente, cuando predomina la variante H3N2, tenemos una temporada de gripe más severa. Esto no significa que la gripe vaya a empeorar, sino que hay más hospitalizaciones, sobre todo en personas mayores”.

La doctora indicó que las escuelas y universidades a menudo pueden ser focos de virus debido a la actividad de la población. Están cerca unos de otros. “Se tocan todo con las manos. Probablemente no se cubren bien la boca al toser o estornudar y luego se tocan mucho la cara”, explicó.

A pesar de la preocupación por la variante, la directora sostuvo que la vacuna antigripal de este año debería seguir siendo eficaz. “Los primeros datos del Reino Unido indican que la vacuna sigue siendo eficaz para prevenir la hospitalización y la enfermedad grave. Por lo tanto, vacunarse contra la gripe sigue siendo una buena idea y aún está a tiempo”, dijo.



¿La gripe H3N2 podría convertirse en pandemia?

El doctor Alejandro Macías, infectólogo, habló con el medio El Heraldo de México sobre si este virus se podría convertir en una pandemia similar a la del Covid 19. El médico indicó que la gripe H3N2 “no es un virus pandémico, es uno de los virus que ya estaban circulando, pero que mutó. Entonces, en todo caso, daría una situación semejante a la que se está viendo en Japón o en el Reino Unido o en España, que se ha diseminado mucho más tempranamente y con más facilidad de influenza de todos los años”.



Insistió el infectólogo en que “no es una pandemia, pero sí es un virus distinto al que estaba circulando, que responde menos bien a la vacuna y que se transmite, como es un mutante, con más facilidad. Y lo que ocurrió en Japón es que se anticipó mucho la estación de influenza y de hecho Japón emitió una alerta de contingencia sanitaria”.



Agregó el experto que “muy probablemente este virus, que ya se sabe que entró a Estados Unidos, pero que no sabemos con qué intensidad, por el cierre del Gobierno de ese país, no lo sabemos. Es muy probable que como entró a Estados Unidos se diseminen los Estados Unidos y en ese caso entraría en México muy probablemente hacia enero y febrero”.

Sobre las personas que ya están vacunadas contra el virus, el infectólogo aseguró que “esas personas también están protegidas, no más que la protección es menos eficaz que si el virus no fuera mutante. Cada año, por ahí en febrero, se escogen los virus que están circulando. Sobre de esos virus se tardan varios meses en hacer la vacuna y entonces el virus que se usó para hacer la vacuna fue el que circuló hasta por ahí de febrero del 2025. Y va a ser un poco distinto a este virus si es que empieza a circular”.

Si una persona no está vacunada, indicó el médico, “todos podemos enfermar gravemente la influenza y morir por influencia. Sin embargo, se reconocen los grupos de más riesgo de que eso ocurra, que son básicamente niños menores de 5 años, adultos de 60 años o más, gente que tenga diabetes o una enfermedad crónica no bien controlada, diabetes, cáncer, sida, mujeres embarazadas, personal de salud, que se considera también un grupo prioritario, un grupo de riesgo. Por eso, la vacunación, si bien es para todos, se orienta sobre todo a los grupos de riesgo de complicarse, porque la vacuna no es nada más para no enfermarse. La vacuna es para no ponerse grave y no morir.

