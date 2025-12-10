Presidente Petro le responde a Trump: "Es un hombre muy desinformado de Colombia"

El presidente Gustavo Petro le respondió en la noche de este miércoles a su homólogo estadounidense Donald Trump, quien amenazó diciendo que él "sería el siguiente" después de lo que está sucediendo en Venezuela, y que "va a meterse en grandes problemas si no espabila", haciendo relación a la lucha contra las drogas en el país, especialmente, contra la fabricación de cocaína.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, parece sus interlocutores lo engañan por completo", dijo Petro en un consejo de ministros. Añadió que "son más de 1.446 combates en tierra contra las mafias. hechos por nuestra fuerza militar en mi gobierno".

Noticia en desarrollo...