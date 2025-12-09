En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / La otra cara del 'bullying': ¿Por qué el agresor también necesita ayuda psiquiátrica urgente?
Contenido patrocinado

La otra cara del 'bullying': ¿Por qué el agresor también necesita ayuda psiquiátrica urgente?

El acoso escolar no es solo mal comportamiento. La raíz está en la salud mental del niño agresor. Una intervención a tiempo puede cambiar el panorama.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
imagen nota 2 Clinica Montserrat.png

Publicidad

Publicidad

Publicidad