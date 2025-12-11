En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Insólito caso de donante de esperma que transmitió gen de cáncer a casi 200 menores: varios murieron

Insólito caso de donante de esperma que transmitió gen de cáncer a casi 200 menores: varios murieron

Su ADN contenía una mutación en el gen TP53, la cual está vinculada al síndrome de Li-Fraumeni que genera altas probabilidades de padecer cáncer a futuro.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Insólito caso de donante de esperma que transmitió gen de cáncer a casi 200 menores: varios murieron
Aproximadamente 197 menores resultaron afectados -
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad