Insólito caso de donante de esperma que transmitió gen de cáncer a casi 200 menores: varios murieron

La donación de esperma es, para miles de personas y parejas en el mundo, una herramienta esencial dentro de los tratamientos de fertilidad. Este procedimiento, considerado por muchos laboratorios como un acto altruista destinado a ayudar a quienes enfrentan dificultades para concebir.



Sin embargo, una reciente investigación europea ha revelado un insólito caso. Lo que en un comienzo parecía un gesto de solidaridad terminó convirtiéndose en un episodio sin precedentes en Europa, tras descubrirse que un donante portaba una mutación genética extremadamente rara, asociada a un riesgo altísimo de desarrollar cáncer. Esa mutación, presente en una parte de su esperma, fue utilizada para concebir aproximadamente 197 niños en 14 países del continente.

Hoy, este caso le ha dado la vuelta al mundo por la naturaleza del caso, pues varios de los menores han desarrollado tumores, algunos padecen múltiples tipos de cáncer y otros ya han fallecido.



Un extraño hallazgo gracias a una investigación de 9 meses

La investigación, basada en datos recopilados inicialmente por la emisora danesa DR y ampliada por la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (IJN), que integra a más de 30 periodistas de 14 medios públicos, incluida la BBC, reconstruyó el recorrido del donante y la distribución de su esperma por casi dos décadas.

Los reportes señalan que el hombre, identificado en documentos como “7069” o “Kjeld”, era un estudiante cuando comenzó a donar en 2005 en la sede de Copenhague del Banco Europeo de Esperma (ESB). En su momento, superó los exámenes médicos disponibles y no presentaba ningún signo de enfermedad. No obstante, su ADN contenía una mutación en el gen TP53, pieza clave en la protección natural del organismo contra la formación de células cancerosas.



La alteración genética está vinculada al síndrome de Li-Fraumeni, un trastorno hereditario muy raro que, según la Clínica Cleveland, otorga hasta un 90% de probabilidad de padecer cáncer antes de los 60 años tanto al portador como a su descendencia.



Aunque el donante no manifestaba problemas de salud, hasta un 20% de su esperma sí contenía la mutación, lo que implica que cualquier menor "concebido con ese material desarrollaría la alteración en todas las células de su cuerpo", informó la BBC.

El esperma fue distribuida entre 2006 y 2023 en 67 clínicas europeas, según informó la DW, esto apesar de los límites permitidos en varios países y evidenciando la ausencia de una regulación internacional que controle cuántos nacimientos pueden originarse a partir de un solo donante.

El Banco Europeo de Esperma manifestó tener conocimiento de que el donante ni sus familiares padecen de alguna enfermedad y que este tipo de mutación "no se detecta de forma preventiva mediante pruebas genéticas".



Menores de edad fallecidos y familias devastadas

Los primeros indicios de la tragedia surgieron cuando oncólogos pediátricos en el continente detectaron un número inusual de niños con tumores agresivos y un mismo patrón genético. La doctora Edwige Kasper, genetista del Hospital Universitario de Ruan, confirmó al diario británico que varios menores relacionados con este donante ya enfrentan múltiples diagnósticos de cáncer y que “algunos de ellos ya han fallecido a una edad muy temprana”.

Los primeros reportes daban cuenta de 67 niños relacionados con el donante, y dentro de ese grupo los especialistas identificaron 23 menores portadores de la mutación, de los cuales 10 ya enfrentaban diagnósticos de cáncer.

Sin embargo, al acceder a nueva documentación y conversar directamente con médicos y familias afectadas, quedó en evidencia que la cifra inicial estaba lejos de reflejar la realidad, el número de nacimientos atribuidos al donante es mucho más alto de lo que se había establecido en un comienzo.

Una de las madres, relató que recibió una llamada inesperada desde la clínica belga donde fue tratada. Allí le pidieron examinar a su hija, concebida hace 14 años con el esperma del mismo donante. La menor posee la mutación.

Afirmó también que su vida y la de su hija quedaron atravesadas por revisiones oncológicas constantes y la incertidumbre de un posible cáncer en cualquier etapa."No sabemos cuándo, no sabemos cuál ni cuántos... Entiendo que hay muchas posibilidades de que ocurra y, cuando ocurra, lucharemos, y si son varios, lucharemos varias veces", dijo.

El Banco Europeo de Esperma reconoció que el número de nacimientos asociados a ese donante superó lo permitido “lamentablemente” en algunos países, y aseguró que el donante fue bloqueado en cuanto se detectó la mutación. También señaló que la alteración genética no forma parte de los análisis preventivos estándar.

Otra de las cosas más desconcertantes es que, hasta el momento, la cifra no es definitiva, es decir, pueden ser más menores “ya que no se han obtenido datos de todos los países. Tampoco se sabe cuántos de estos niños heredaron la peligrosa variante”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL